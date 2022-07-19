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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Зенит
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 48
Зенит 83.3% (40)
X 12.5% (6)
Крылья Советов 4.2% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Крылья Советов
1.42
5.40
8.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вендел Маркус 1 1
Клаудиньо 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 2
Ежов Роман 1 1
Якуба Денис 1 1
Коваленко Александр 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1
Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Зенит 83.3% (40)
    X 12.5% (6)
    Крылья Советов 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Крылья Советов
    1.42
    5.40
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов

    Исход игры
    Зенит
    83.3% (40)
    Ничья
    12.5% (6)
    Крылья Советов
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    33.3% (16)
    2:0 Зенит
    22.9% (11)
    3:1 Зенит
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    3:0 Зенит
    4.2% (2)
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    Зенит
    Крылья Советов
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