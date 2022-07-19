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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Химки
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 51
Химки 60.8% (31)
X 31.4% (16)
Пари НН 7.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Пари НН
2.37
3.44
3.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Пари НН

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирзов Резиуан 1 1
Долгов Александр 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кротов Вячеслав 1 1
Калинский Николай 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 1 1
Шарипов Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0
Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Химки 60.8% (31)
    X 31.4% (16)
    Пари НН 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Пари НН
    2.37
    3.44
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Пари НН

    Исход игры
    Химки
    60.8% (31)
    Ничья
    31.4% (16)
    Пари НН
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    29.4% (15)
    1:0 Химки
    19.6% (10)
    1:2 Пари НН
    5.9% (3)
    2:0 Химки
    3.9% (2)
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    Химки
    Пари НН
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