Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Пари НН
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мирзов Резиуан
|1
|1
|Долгов Александр
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кротов Вячеслав
|1
|1
|Калинский Николай
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|1
|1
|Шарипов Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0
Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Пари НН
Исход игры
Химки
60.8% (31)
Ничья
31.4% (16)
Пари НН
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
2:1 Химки
35.3% (18)
1:1 Ничья
29.4% (15)
1:0 Химки
19.6% (10)
1:2 Пари НН
5.9% (3)
2:0 Химки
3.9% (2)
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