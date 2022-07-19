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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 49
Динамо Москва 83.7% (41)
X 10.2% (5)
Торпедо Москва 6.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Торпедо Москва
1.64
4.40
6.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 1
Смолов Фёдор 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лебеденко Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Динамо Москва 83.7% (41)
    X 10.2% (5)
    Торпедо Москва 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.64
    4.40
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    83.7% (41)
    Ничья
    10.2% (5)
    Торпедо Москва
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    34.7% (17)
    2:0 Динамо Москва
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:0 Динамо Москва
    10.2% (5)
    3:1 Динамо Москва
    8.2% (4)
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    Динамо Москва
    Торпедо Москва
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