Стадион: ВТБ Арена
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Торпедо Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|1
|1
|Смолов Фёдор
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Денис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лебеденко Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1
Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Торпедо Москва
Исход игры
Динамо Москва
83.7% (41)
Ничья
10.2% (5)
Торпедо Москва
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
34.7% (17)
2:0 Динамо Москва
26.5% (13)
1:1 Ничья
10.2% (5)
1:0 Динамо Москва
10.2% (5)
3:1 Динамо Москва
8.2% (4)
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