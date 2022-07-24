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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ахмат
0:1
Первый тайм: 37'
Факел
0'
0:1
27' Гол
Максимов Максим

Ход матча

8'
Бериша Бернард
Садулаев Лечи
 
27'
0:1
Максимов Максим
(Аппаев Хызыр)
Прогнозы 177
Ахмат 59.9% (106)
X 16.9% (30)
Факел 23.2% (41)
0
выиграет Факел
Факелок на изичах
АПик #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Факел
1.75
5.00
5.40
Все Коэффициенты
Новости
88
Шелия
Гиорги
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
44
Журавлёв
Юрий
8
Богосавац
Мирослав
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
25
Трошечкин
Александр
94
Тимофеев
Артём
11
Садулаев
Лечи
29
Ильин
Владимир
93
Городовой
Алексей
2
Черов
Василий
4
Дашаев
Аслан
47
Божин
Сергей
28
Магаль
Руслан
10
Альшин
Ильнур
34
Дмитриев
Олег
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
9
Максимов
Максим
14
Аппаев
Хызыр
Ахмат
4-5-1
Факел
3-5-2

История личных встреч

Ахмат
Факел

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 1 0.5
Тодорович Дарко 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашаев Аслан 1 0.5
Акбашев Роман 1 0.5
Альшин Ильнур 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелия Гиорги 1 0
Швец Антон 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 1 0
Черов Василий 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0
Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2
Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0
Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0 Рубин - Факел 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Факел 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Локомотив Москва 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ахмат 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Локомотив Москва 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Ахмат 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ростов 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Факел 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Ростов 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Локомотив Москва 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    ГООООООЛ!!! 1:1!!!
  • 37'
    Передача на левый край штрафной площади следовала на Ильина, но тот поскользнулся, да ещё и в положении "вне игры" находился.
  • Фол, нарушение
    36'
    Дмитриев в середине поля грубо ударил по ноге Беришу, за что вполне мог получать жёлтую карточку, однако арбитр ограничился устным внушением.
  • 35'
    Праздничное настроение на фан-секторе "Факела", в то время как грозненские болельщики с грустью наблюдают за происходящем на поле, периодически выдавая свист недовольства.
  • Угловой
    34'
    Подача углового у воронежцев следовала в район линии вратарской площади, где выше всех выпрыгнул Черов, но прицельного удара головой у него не получилось.
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Альшин с левого фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, откуда Аппаев в падении головой пробивал по воротам, но Шелия успел переместиться и спас свою команду.
  • 32'
    Пасуются сейчас на своей половине поля гости, не встречая особого прессинга со стороны грохненцев.
  • 31'
    Как и в матче с "Краснодаром", воронежцы после первого забитого гола не перестраиваются на оборонительную игру, стараясь играть в тот же футбол, в который они действовали и при счёте 0:0.
  • 30'
    Глядя на коэффициенты букмекеров, можно сказать, что они оценивают возможную победу "Факела" чуть меньше чем в 50%, но эта вероятность будет расти с каждой минутой, если "Ахмату" не будет удаваться провести ответный гол.
  • 29'
    Интересную завязку матча мы получили. "Ахмату" в этом сезоне ещё не приходилось отыгрываться. Посмотрим, как обстоят дела с характером команды Андрея Талалаева.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Максим Максимов!!!
    Высоко работала защитная линия "Ахмата", располагаясь фактически на центральной линии, за что была наказана разящей контратакой. С левого края Аппаев вышел на рандеву с Шелией, но не стал бить сам, покатив мяч правее на Максимова, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.
  • 27'
    Трошечкин с правого фланга выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но воронежцам удалось устранить угрозу у своих владений.
  • 26'
    Богосавац мощно пробивал по воротам гостей с дальней дистанции, но не испугал он Божина, который бесстрашно подставил голову под ядро, после чего лишь поморщился.
  • 25'
    Ильин хорошей передачей в касание пытался сейчас бросить в прорыв правым краем Трошечкина, но защитнику "Факела" в подкате удалось отбить мяч в аут.
  • 24'
    Невысокий темп игры сейчас мы видим на поле. Больше вязкой борьбы стало в районе центральной линии.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      "Факел, Факел!" - слышим мы скандирование с трибун. Грозненские болельщики пока ведут себя достаточно пассивно.
    • 22'
      В последние минуты "Факел" планомерно стремится обострять игру левым флангом, но надёжно пока что всё в этой зоне у "Ахмата", поэтому потревожить Шелию пока не получается.
    • Судья
      21'
      Бериша красиво падал неподалёку от штрафной площади гостей, но сам он искал контакта с ногой соперника, из-за чего судья справедливо не отреагировал на эпизод.
    • Офсайд
      20'
      Из глубины поля теперь следовал заброс к линии штрафной площади на Аппаева, но тот находился в 3-метровом офсайде. Очень невнимательно в этом эпизоде действовал нападающий.
    • 19'
      С левого фланга передача в штрафную площадку от Аппаева следовала в направлении Максимова, но два защитника "Ахмата" сумели не позволить игровому снаряду дойти до адресата.
    • 18'
      Букмекеры перед началом матча отдавали примерно 60% вероятности на победу "Ахмата", но пока что по игре мы не видим того, что грозненцы являются фаворитами встречи - идёт равная борьба.
    • 17'
      Активно ведёт себя фан-сектор "Факела" на трибунах "Ахмат-Арены". Воронежские болельщики могут стать одними из лучших в РПЛ. С нетерпением жду домашнего матча "Факела" с "Динамо", на котором наверняка будет аншлаг.
    • Угловой
      16'
      Свой первый угловой на левом фланге заработали футболисты "Ахмата". Разыграли грозненцы мяч накоротке, после чего следовала подача в центр, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Семёнова.
    • 15'
      "Факел" не готов просто так отдать инициативу грозненцам. Команда Олега Василенко не намерена добровольно соглашаться на игру вторым номером.
    • 14'
      Постепенно игровое и территориальное преимущество начало переходить к "Ахмату". Швец забрасывал мяч на левый фланг атаки на забегание Берише, но слишком сильно получилось - ушёл мяч за лицевую линию.
    • 13'
      Тодорович с правого фланга выполнял диагональный навес на дальнюю штангу, куда рвался Тимофеев, но наткнулся он на корпус защитника, из-за чего не добрался до игрового снаряда.
    • 12'
      Харин в ответной атаке с правого фланга сместился в центр и наносил мощный удар по воротам, но выстрел на себя принял защитник.
    • Угловой
      11'
      С левого фланга у воронежцев подача углового получилась слишком сильной и высокой - мяч вылетел за пределы поля.
    • Замена
      10'
      Вынужденная замена в составе "Ахмата": вместо Лечи Садулаева на поле вышел Бернард Бериша.
    • Угловой
      9'
      Пользуясь численным преимуществом, "Факел" подал угловой с правого фланга, но грозненские защитники отбили мяч на ещё один корнер, который будет подан уже с противоположного края.
    • Травма, повреждение
      8'
      Серьёзно прихрамывает Садулаев. Не стал он даже пытаться продолжить игру, понимая, что ничем помочь команде не сможет. Нужна вынужденная замена хозяевам поля.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной удар в глубине поля по центральной оси заработали грозненцы. Но ничего опасного из этого стандартного положения "зелёно-белым" создать не удалось.
    • Травма, повреждение
      6'
      Садулаев в одном из стыков с Черовым получил повреждение. Приходится вызывать на помощь пострадавшему медицинскую бригаду.
    • Опасный момент
      5'
      Заброс в штрафную площадку хозяев прошёл на Аппаева, который выполнил скидку правее на Максимова, который пробивал в борьбе с журавлёвым - мяч полетел над перекладиной.
    • 4'
      Ахматовцы на первых минутах действуют без особого сумбура, просто присматриваясь к сопернику, оставаясь на своей половине поля большими силами.
    • 3'
      Видно, как волнуется на своём месте Олег Василенко. Очень переживает он за своих подопечных. Конечно, команда надеется закрепиться в середине турнирной таблице, а не барахтаться в трясине аутсайдеров.
    • 2'
      "Факел" снова демонстрирует с первых минут максимальную заряженность на прессинг с первых минут, как это было и в матче первого тура с "Краснодаром". С большим желанием играют дебютанты РПЛ.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли грозненцы.
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    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Факел

    Исход игры
    Ахмат
    59.9% (106)
    Ничья
    16.9% (30)
    Факел
    23.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (60)
    Нет
    48.28% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    18.6% (33)
    1:0 Ахмат
    18.6% (33)
    2:0 Ахмат
    11.3% (20)
    1:1 Ничья
    9% (16)
    3:1 Ахмат
    1.1% (2)
    1:2 Факел
    1.1% (2)
    3:0 Ахмат
    1.1% (2)
    1:3 Факел
    1.1% (2)
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    Факел
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