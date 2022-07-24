Факелок на изичах
АПик #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимофеев Артём
|1
|0.5
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашаев Аслан
|1
|0.5
|Акбашев Роман
|1
|0.5
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Факел
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ростов
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ростов
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Факел
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Ростов
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0