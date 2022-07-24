Пасуются сейчас на своей половине поля гости, не встречая особого прессинга со стороны грохненцев.

ОПАСНО! Альшин с левого фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, откуда Аппаев в падении головой пробивал по воротам, но Шелия успел переместиться и спас свою команду.

Подача углового у воронежцев следовала в район линии вратарской площади, где выше всех выпрыгнул Черов, но прицельного удара головой у него не получилось.

Праздничное настроение на фан-секторе "Факела", в то время как грозненские болельщики с грустью наблюдают за происходящем на поле, периодически выдавая свист недовольства.

Дмитриев в середине поля грубо ударил по ноге Беришу, за что вполне мог получать жёлтую карточку, однако арбитр ограничился устным внушением.

Передача на левый край штрафной площади следовала на Ильина, но тот поскользнулся, да ещё и в положении "вне игры" находился.

Невысокий темп игры сейчас мы видим на поле. Больше вязкой борьбы стало в районе центральной линии.

Ильин хорошей передачей в касание пытался сейчас бросить в прорыв правым краем Трошечкина, но защитнику "Факела" в подкате удалось отбить мяч в аут.

Богосавац мощно пробивал по воротам гостей с дальней дистанции, но не испугал он Божина, который бесстрашно подставил голову под ядро, после чего лишь поморщился.

Трошечкин с правого фланга выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но воронежцам удалось устранить угрозу у своих владений.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Максим Максимов!!! Высоко работала защитная линия "Ахмата", располагаясь фактически на центральной линии, за что была наказана разящей контратакой. С левого края Аппаев вышел на рандеву с Шелией, но не стал бить сам, покатив мяч правее на Максимова, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.

Интересную завязку матча мы получили. "Ахмату" в этом сезоне ещё не приходилось отыгрываться. Посмотрим, как обстоят дела с характером команды Андрея Талалаева.

Глядя на коэффициенты букмекеров, можно сказать, что они оценивают возможную победу "Факела" чуть меньше чем в 50%, но эта вероятность будет расти с каждой минутой, если "Ахмату" не будет удаваться провести ответный гол.

Как и в матче с "Краснодаром", воронежцы после первого забитого гола не перестраиваются на оборонительную игру, стараясь играть в тот же футбол, в который они действовали и при счёте 0:0.

23' "Факел, Факел!" - слышим мы скандирование с трибун. Грозненские болельщики пока ведут себя достаточно пассивно.

22' В последние минуты "Факел" планомерно стремится обострять игру левым флангом, но надёжно пока что всё в этой зоне у "Ахмата", поэтому потревожить Шелию пока не получается.

21' Бериша красиво падал неподалёку от штрафной площади гостей, но сам он искал контакта с ногой соперника, из-за чего судья справедливо не отреагировал на эпизод.

20' Из глубины поля теперь следовал заброс к линии штрафной площади на Аппаева, но тот находился в 3-метровом офсайде. Очень невнимательно в этом эпизоде действовал нападающий.

19' С левого фланга передача в штрафную площадку от Аппаева следовала в направлении Максимова, но два защитника "Ахмата" сумели не позволить игровому снаряду дойти до адресата.

18' Букмекеры перед началом матча отдавали примерно 60% вероятности на победу "Ахмата", но пока что по игре мы не видим того, что грозненцы являются фаворитами встречи - идёт равная борьба.

17' Активно ведёт себя фан-сектор "Факела" на трибунах "Ахмат-Арены". Воронежские болельщики могут стать одними из лучших в РПЛ. С нетерпением жду домашнего матча "Факела" с "Динамо", на котором наверняка будет аншлаг.

16' Свой первый угловой на левом фланге заработали футболисты "Ахмата". Разыграли грозненцы мяч накоротке, после чего следовала подача в центр, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Семёнова.

15' "Факел" не готов просто так отдать инициативу грозненцам. Команда Олега Василенко не намерена добровольно соглашаться на игру вторым номером.