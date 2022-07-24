Ну а пока Полоз получает карточку за грубую игру. Это уже после спорного момента.

Господи! Да зачем нам этот ВАР? Там слепые сидят в комнате? Сухого отправили кино смотреть. Зачем нам ВАР тогда? Да слепой бы увидел, ещё и с кучей теликов!

Да ну! Реально пенальти? Серьёзно? 3 минуты на это тратили? Смотрим 11 метров в ворота "Ростова"! Спасибо, господин Сухой и ВАР, что бы мы без вас делали!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Антон Миранчук! 1:1! Уверенно, без шансов! Эффектно пробил Миранчук в правый от себя угол, Песьяков прыгнул в противоположный, шансов не было!

Миранчук решил надолго протокол без себя не оставлять, тут же мяч упустил, после чего жестковато подкатился против Уткина. Это карточка.

Очень неплохо сейчас сыграл Худяков после штрафного гостей и удара по воротам, но там был офсайд.

Есть первый удар в створ от "Локо"!! Если его так можно назвать, конечно. Керк справа навесил на дальний край штрафной на Миранчука, Антоша решил красиво с подъёмом пробить, но лишь отправил мяч в руки Песьякову.

"Ростов" решил тоже что-то интересное придумать, но передача Миронова направо получилась не такой удачной. Тугарев до мяча не добрался.

Пауза! Есть возможность выдохнуть! Перерыв на водопой у нас!

Штрафной заработали игроки "Ростова". Миронов справа навесил на ближнюю штангу, тут уже Едвай в порядке! Сыграл на опережение защитник, заставив Комличенко фолить на себе.

Угловой "Локомотив" заработал. Неплохая подача с правого фланга, но Фассон до мяча не дотянулся. Хозяева продолжили атаку, ещё одна подача получилась, но точно в руки Песьякову.

Я бы не сказал, что игра получается очень уж зрелищной, но движение неплохое. "Локомотив" старается игру контролировать.

ПЕНАЛЬ....! Да не! Не будет!

Да нет, конечно будет! Ну что вы, друзья! Ваш слуга сразу пенальти увидел! Изидор слева ворвался в штрафную площадь "Ростова", а Прохин откровенно не дотянулся до мяча, завалив на газон форварда! ВАР ждём.

20' Активен Керк на правом фланге, но пройти Уткина ему не удалось. Красивый подкат от игрока "Ростова". Джирано оскорбился, резко попытался мяч вернуть, но правила на Данииле нарушил.

19' "Ростов" сделал своё дело на первых минутах, после чего отодвинулись к своим воротам подопечные Карпина, ждут действий от хозяев поля.

17' Неплохая передача в штрафную площадь "Ростова" на Камано, но там Осипенко сыграл отлично, не дал разыграться форварду "Локомотива". Песьяков мяч подхватил.

15' "До скорой встречи! До скорой встречи!" - вспомнилась песня. Это всё из-за того, что игра проходит на половине поля "Ростова", а именно за воротами гостей висит большой баннер с этими словами в ожидании фанатов "Локо".

14' Знаете, как скажу. Если судить по картинке, народ на трибунах есть! Но их будто бы посадили всех под картинку! Я по прошлому сезону не помню такую посещаемость на центральных трибунах в Черкизово. Интересные игры будем наблюдать в этом сезоне!

13' Неплохо! Заброс в штрафную гостей, Керк грудью скинул на Камано, который с удовольствием попытался с лёта пробить! Успел Чернов накрыть! Он везде успевает!

12' Угловой на правом фланге разыграли футболисты "Ростова", Уткин с партнёров обыгрался, после чего навесил на дальнюю штангу, но там... Ау! Нет никого из гостей.. Забыли момент.

11' Начинает "Локомотив" прибирать инициативу к своим рукам, держится мяч у игроков хозяев.

10' Очень хорошая атака "Локомотива", пошла передача направо на Керка в штрафную площадь, но Чернов вовремя накрыл прострел Джирано!