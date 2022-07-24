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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
1:1
Первый тайм: 37'
Ростов
0'
0:1
4' Гол
Комличенко Николай
30' Желтая карточка
Полоз Дмитрий
34' Желтая карточка
Прохин Данила
1:1
35' Гол
Миранчук Антон
36' Желтая карточка

Ход матча

4'
0:1
Комличенко Николай
(Уткин Даниил)
30'
 
Полоз Дмитрий
34'
 
Прохин Данила
35'
Миранчук Антон
1:1
36'
 
Прогнозы 161
Локомотив Москва 45.3% (73)
X 34.2% (55)
Ростов 20.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
4.67
3.77
3.30
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
3
Фассон
Лукас
24
Ненахов
Максим
8
Бека
Бека
Алексис
6
Баринов
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
7
Керк
Джирано
25
Камано
Франсуа
10
Изидор
Вильсон
30
Песьяков
Сергей
18
Прохин
Данила
15
Глебов
Данил
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
47
Уткин
Даниил
8
Миронов
Алексей
28
Чернов
Евгений
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
Локомотив Москва
4-3-3
Ростов
3-4-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 1 0.5
Изидор Вильсон 1 0.5
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 1
Уткин Даниил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Едвай Тин 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Факел 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Локомотив Москва 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ахмат 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Локомотив Москва 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Ахмат 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ростов 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Факел 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Ростов 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Локомотив Москва 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Офсайд
    37'
    Очень неплохо сейчас сыграл Худяков после штрафного гостей и удара по воротам, но там был офсайд.
  • Желтая карточка
    36'
    Миранчук решил надолго протокол без себя не оставлять, тут же мяч упустил, после чего жестковато подкатился против Уткина. Это карточка.
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Антон Миранчук! 1:1!
    Уверенно, без шансов! Эффектно пробил Миранчук в правый от себя угол, Песьяков прыгнул в противоположный, шансов не было!
  • Пенальти!
    34'
    Да ну! Реально пенальти? Серьёзно? 3 минуты на это тратили? Смотрим 11 метров в ворота "Ростова"! Спасибо, господин Сухой и ВАР, что бы мы без вас делали!
  • 32'
    Сухой застыл перед монитором.
  • 31'
    Господи! Да зачем нам этот ВАР? Там слепые сидят в комнате? Сухого отправили кино смотреть. Зачем нам ВАР тогда? Да слепой бы увидел, ещё и с кучей теликов!
  • Желтая карточка
    30'
    Ну а пока Полоз получает карточку за грубую игру. Это уже после спорного момента.
  • Видеоповтор
    30'
    Да нет, конечно будет! Ну что вы, друзья! Ваш слуга сразу пенальти увидел! Изидор слева ворвался в штрафную площадь "Ростова", а Прохин откровенно не дотянулся до мяча, завалив на газон форварда! ВАР ждём.
  • 30'
    ПЕНАЛЬ....! Да не! Не будет!
  • 29'
    Я бы не сказал, что игра получается очень уж зрелищной, но движение неплохое. "Локомотив" старается игру контролировать.
  • Угловой
    28'
    Угловой "Локомотив" заработал. Неплохая подача с правого фланга, но Фассон до мяча не дотянулся. Хозяева продолжили атаку, ещё одна подача получилась, но точно в руки Песьякову.
  • Фол, нарушение
    25'
    Штрафной заработали игроки "Ростова". Миронов справа навесил на ближнюю штангу, тут уже Едвай в порядке! Сыграл на опережение защитник, заставив Комличенко фолить на себе.
  • Пауза! Есть возможность выдохнуть! Перерыв на водопой у нас!
  • 22'
    "Ростов" решил тоже что-то интересное придумать, но передача Миронова направо получилась не такой удачной. Тугарев до мяча не добрался.
  • 21'
    Есть первый удар в створ от "Локо"!! Если его так можно назвать, конечно. Керк справа навесил на дальний край штрафной на Миранчука, Антоша решил красиво с подъёмом пробить, но лишь отправил мяч в руки Песьякову.
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    • Фол, нарушение
      20'
      Активен Керк на правом фланге, но пройти Уткина ему не удалось. Красивый подкат от игрока "Ростова". Джирано оскорбился, резко попытался мяч вернуть, но правила на Данииле нарушил.
    • 19'
      "Ростов" сделал своё дело на первых минутах, после чего отодвинулись к своим воротам подопечные Карпина, ждут действий от хозяев поля.
    • 17'
      Неплохая передача в штрафную площадь "Ростова" на Камано, но там Осипенко сыграл отлично, не дал разыграться форварду "Локомотива". Песьяков мяч подхватил.
    • 15'
      "До скорой встречи! До скорой встречи!" - вспомнилась песня. Это всё из-за того, что игра проходит на половине поля "Ростова", а именно за воротами гостей висит большой баннер с этими словами в ожидании фанатов "Локо".
    • 14'
      Знаете, как скажу. Если судить по картинке, народ на трибунах есть! Но их будто бы посадили всех под картинку! Я по прошлому сезону не помню такую посещаемость на центральных трибунах в Черкизово. Интересные игры будем наблюдать в этом сезоне!
    • 13'
      Неплохо! Заброс в штрафную гостей, Керк грудью скинул на Камано, который с удовольствием попытался с лёта пробить! Успел Чернов накрыть! Он везде успевает!
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге разыграли футболисты "Ростова", Уткин с партнёров обыгрался, после чего навесил на дальнюю штангу, но там... Ау! Нет никого из гостей.. Забыли момент.
    • 11'
      Начинает "Локомотив" прибирать инициативу к своим рукам, держится мяч у игроков хозяев.
    • 10'
      Очень хорошая атака "Локомотива", пошла передача направо на Керка в штрафную площадь, но Чернов вовремя накрыл прострел Джирано!
    • 9'
      Можно немного отдохнуть от активного старта, футболисты "Локомотива" смогли наладить контроль над мячом, но без особого обострения, надо сказать.
    • 8'
      Старается активно действовать "Локомотив", но мяч постоянно у гостей. Удивлять будем, железнодорожники?
    • 6'
      Стараются игроки "Локомотива" как-то перехватить инициативу в матче, но, чёрт возьми, получается не так хорошо. Очень хорош "Ростов"!
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Николай Комличенко! 0:1!
      Ну что ж, добрый вечер! Уткин выполняет подачу со штрафного, Едвай забыл, что он защитник, в итоге Комличенко оставил не у дел защитника и спокойным таким ударом в дальний угол "обрадовал" Даниила Худякова. Весёлое начало!
    • 3'
      Повеселее начал "Ростов", да и Валерий Карпин очень активен у бровки поля. Думаю, футбол сегодня точно получится весёлый!
    • Первый тайм начался
      1'
      Понеслась! Игра началась! Все фанаты "Локомотива" на месте? А, нет, извините. Стадион заполнен весьма посредственно. Кажется, я знаю, что случилось...
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    45.3% (73)
    Ничья
    34.2% (55)
    Ростов
    20.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    80.83% (97)
    Нет
    19.17% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.8% (40)
    2:1 Локомотив Москва
    18.6% (30)
    1:0 Локомотив Москва
    9.3% (15)
    1:2 Ростов
    8.7% (14)
    2:2 Ничья
    5.6% (9)
    2:0 Локомотив Москва
    3.7% (6)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
    3:2 Локомотив Москва
    1.2% (2)
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    Ростов
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