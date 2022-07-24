Стадион: РЖД Арена
1:1
Первый тайм: 37'
0'
0:1
4' ГолКомличенко Николай
30' Желтая карточкаПолоз Дмитрий
34' Желтая карточкаПрохин Данила
1:1
35' ГолМиранчук Антон
Ход матча
4'
30'
34'
35'
1:1
36'
16
Едвай
Тин
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мампаси МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глебов ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|1
|0.5
|Изидор Вильсон
|1
|0.5
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|2
|1
|Уткин Даниил
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Едвай Тин
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Факел
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ростов
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ростов
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Факел
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Ростов
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
45.3% (73)
Ничья
34.2% (55)
Ростов
20.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
80.83% (97)
Нет
19.17% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.8% (40)
2:1 Локомотив Москва
18.6% (30)
1:0 Локомотив Москва
9.3% (15)
1:2 Ростов
8.7% (14)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Локомотив Москва
3.7% (6)
0:0 Ничья
1.2% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.2% (2)
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