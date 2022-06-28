0:0
Первый тайм: 13'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чауна ЛумНападающий
- Запасные игроки
-
16 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ба АбдуллаПолузащитник
-
14 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сиссе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Манковски Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Эдри ШонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Нави РойПолузащитник
-
16 Муче НоамПолузащитник
- Нападающий
-
17 Байе ОрельНападающий
-
19 Горно ИданНападающий
История личных встреч
Франция (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет)
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чауна Лум
|4
|1.33
|Виржинюс Алан
|2
|0.67
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.67
|Да Сильва Флоран
|1
|0.33
|Адлен Мартин
|1
|0.33
|Арконте Тайрик
|1
|0.33
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Gloch
|2
|0.67
|Said Ibrahim Ahmed
|1
|0.33
|Абед Тай Кассус
|1
|0.33
|Лугасси Ариэль
|1
|0.33
|Мадмон Илай
|1 (1)
|0.33
Карточки
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Джордан
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Ба Абдулла
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мадмон Илай
|1
|0
|Эдри Шон
|1
|0
|Феинголд Илай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2
Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2
Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1
Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3 Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:2
Прогнозы на матч Франция (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет)
Исход игры
Франция (до 19 лет)
92.4% (109)
Ничья
2.5% (3)
Израиль (до 19 лет)
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.78% (42)
Меньше
59.22% (61)
Обе команды забьют
Да
25.24% (26)
Нет
74.76% (77)
Популярный счёт
2:0 Франция (до 19 лет)
44.1% (52)
3:1 Франция (до 19 лет)
14.4% (17)
3:0 Франция (до 19 лет)
13.6% (16)
2:1 Франция (до 19 лет)
5.9% (7)
1:0 Франция (до 19 лет)
5.1% (6)
0:1 Израиль (до 19 лет)
1.7% (2)
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