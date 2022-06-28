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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Франция (до 19 лет)
0:0
Первый тайм: 13'
Израиль (до 19 лет)
0'
Прогнозы 120
Франция (до 19 лет) 92.5% (111)
X 2.5% (3)
Израиль (до 19 лет) 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 19 лет)
Ничья
Израиль (до 19 лет)
1.30
6.60
9.03
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Новости
Франция (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет)

История личных встреч

Франция (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет)

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е(1ЛЭРК
0:3
Е(1ЛЭРК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чауна Лум 4 1.33
Виржинюс Алан 2 0.67
Бонни Анж-Йоан 2 0.67
Да Сильва Флоран 1 0.33
Адлен Мартин 1 0.33
Арконте Тайрик 1 0.33
Израиль (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Gloch 2 0.67
Said Ibrahim Ahmed 1 0.33
Абед Тай Кассус 1 0.33
Лугасси Ариэль 1 0.33
Мадмон Илай 1 (1) 0.33

Карточки

Франция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Джордан 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Бондо Варрен 1 0
Ба Абдулла 1 0
Диуф Энди 1 0
Чауна Лум 1 0
Израиль (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мадмон Илай 1 0
Эдри Шон 1 0
Феинголд Илай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2
Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2
Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1
Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3 Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:2
1/2 финала
2 Англия (до 19 лет)
1 Италия (до 19 лет)
0 Франция (до 19 лет)
0 Израиль (до 19 лет)
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    После розыгрыша углового накоротке последовал кросс на дальнюю штангу, куда вырывался Виржинюс и бил в касание, но в створ не попал. 
  • Угловой
    13'
    Угловой слева зарабатывают французы. 
  • 11'
    Французы начинают больше владеть мячом, но пока защитники сборной Израиля действуют уверенно.
  • 9'
    Игра продолжается, Абед на поле. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Абед получил повреждение, и ему требуется помощь врачей. 
  • 7'
    Отбиваются французы после навеса с корнера. 
  • Угловой
    6'
    Израиль ответил атакой и заработал угловой. 
  • 6'
    Перейра воспользовался несогласованностью соперников, получил мяч справа и прострелил, но израильтяне отбились. 
  • 5'
    Французы провели первую массированную атаку, но просто покатали мяч вокруг штрафной Израиля. 
  • Опасный момент
    3'
    Израиль едва не открывает счёт! Ахмад получил мяч справа в штрафной и сильно пробил. Ло-Тутула отбил его прямо перед собой, и Абед был первым на добивании, но ткнул мяч во вратаря французов. 
  • 2'
    Французы начинают аккуратно, а вот израильтяне стараются действовать активно.
  • 1'
    Напомним, что чуть ранее в финал уже пробилась сборная Англии. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Добрый вечер! Во втором полуфинальном матче на юношеском Евро сыграют Франция и Израиля. За этим матчем вместе с вами буду следить я, Роман Андреев. 
Прогнозы 120
Франция (до 19 лет) 92.5% (111)
X 2.5% (3)
Израиль (до 19 лет) 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 19 лет)
Ничья
Израиль (до 19 лет)
1.30
6.60
9.03
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Где смотреть матч Франция (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) онлайн

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Прогнозы на матч Франция (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет)

Исход игры
Франция (до 19 лет)
92.4% (109)
Ничья
2.5% (3)
Израиль (до 19 лет)
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.78% (42)
Меньше
59.22% (61)
Обе команды забьют
Да
25.24% (26)
Нет
74.76% (77)
Популярный счёт
2:0 Франция (до 19 лет)
44.1% (52)
3:1 Франция (до 19 лет)
14.4% (17)
3:0 Франция (до 19 лет)
13.6% (16)
2:1 Франция (до 19 лет)
5.9% (7)
1:0 Франция (до 19 лет)
5.1% (6)
0:1 Израиль (до 19 лет)
1.7% (2)
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