Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

26.03.2022

Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет)

0:1

23.03.2022

Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет)

5:0

16.11.2021

Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

1:2

13.11.2021

Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет)

2:0

10.11.2021

Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет)

4:0

19.11.2019

Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

1:0

16.11.2019

Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет)

2:0

13.11.2019

Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет)

5:0

24.07.2019

Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:0

21.07.2019

Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)

1:0

18.07.2019

Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

0:1

15.07.2019

Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

0:3

26.03.2019

Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

0:3

23.03.2019

Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет)

3:2

20.03.2019

Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

0:0

20.11.2018

Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

2:2