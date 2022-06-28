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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Англия (до 19 лет)
0:1
Перерыв
Италия (до 19 лет)
0'
3' Желтая карточка
Ироэгбунам Тим
0:1
12' Пенальти
Миретти Фабио
36' Желтая карточка
Депланше Себастьяно

Ход матча

3'
Ироэгбунам Тим
 
12'
0:1
Миретти Фабио
36'
 
Депланше Себастьяно

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество передач 233
  • 140 Количество точных передач 183
  • 45 Владение мячом, % 55
  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество передач 233
  • 140 Количество точных передач 183
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 134
Англия (до 19 лет) 79.9% (107)
X 10.4% (14)
Италия (до 19 лет) 9.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
3.96
3.60
3.36
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Новости
Англия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

История личных встреч

Англия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧЕ(1Л
1:2
ЧЕ(1ЛОМ
0:0
ТМ(1Л
3:0
ЧЕ(1Л
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуквуэмека Карни 2 0.5
Скарлетт Дейн 2 0.5
Девайн Алфи 1 0.25
Делап Лиам 1 0.25
Джеббисон Дэниел 1 0.25
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольпато Кристиан 2 0.5
Бальданци Томмазо 1 0.25
Амброзино Джузеппе 1 0.25
Миретти Фабио 1 (1) 0.25

Карточки

Англия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ироэгбунам Тим 2 0
Скарлетт Дейн 1 0
Вейл Харви 1 0
Нортон-Каффи Брук 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мулацци Габриэле 2 0
Депланше Себастьяно 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
Насти Марко 1 0
Фатиканти Джакомо 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Фонтанароза Алессандро 1 0
Турриккья Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0
Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2
Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0
1/2 финала
0 Англия (до 19 лет)
0 Италия (до 19 лет)
0 Франция (до 19 лет)
0 Израиль (до 19 лет)
Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Девайн жёстко на чужой половине дал сзади по ногам Амброзино, который пытался сделать финт Зидана.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты арбитр добавил к первому тайму. 
  • Угловой
    45'
    После навеса с углового Депланше мяч забрал. 
  • Опасный момент
    45'
    Едва англичане не сравняли счёт. Вейл слева сделал передачу на дальний угол вратарской, где был Девайн, который бил слета, но Джоване успел в красивом полете заблокировать этот выстрел с близкого расстояния. 
  • 43'
    Англия включила прессинг у чужой штрафной, перехватил мяч, но тут же его потеряла. 
  • 41'
    Англичане разыграли корнер, но мяч потеряли на фланге. 
  • Угловой
    40'
    Итальянцы сами себе привезли ещё один угловой. 
  • Угловой
    38'
    После навеса с углового англичане нарушали правила. 
  • Опасный момент
    37'
    Вейл здорово пробил со штрафного, мяч задел Казадеи, немного изменил направление и нырял под перекладину, но Депланше вытащил его из-под перекладины. 
  • Желтая карточка
    36'
    Едва итальянцы не остались в меньшинстве. Провалилась оборона, Девайн убегал к воротам, Депланше вышел из ворот и сбил его. Однако арбитр посчитал, но Джоване и Гиларди успевали помешать англичанину забить.
  • 34'
    Англичане вновь потеряли мяч, и итальянцы провели быструю атаку, но Турриккья немного не успел и упустил мяч за лицевую на правом фланге. 
  • 32'
    Джоване слева делал длинную передачу вперёд, но получилось в штрафную в руки Коксу.
  • 30'
    Англичане постарались быстро что-то придумать, но Нортон-Каффи справа сделал пас вперёд за лицевую линию.
  • 30'
    Водички попили, тренеров послушали, и игроки продолжают матч. 
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    • Судья
      28'
      Пауза в матче на водопой. 32 градуса жары в Словакии сегодня в городе Сенец, где проходит матч. 
    • 28'
      Англичане пока просто не понимают, как атаковать. Итальянцы перекрывают все зоны. 
    • 26'
      Много потерь у англичан пока. Итальянцы прессингуют и совершили уже много перехватов. 
    • 25'
      После навеса Девайна мяч прилетел точно в руки Депланше. 
    • Угловой
      24'
      Англия зарабатывает угловой после атаки левым флангом. 
    • 23'
      Чуквуэмека перехватил мяч на чужой половине, по центру дошёл до линии штрафной и пробил, но попал в соперника. 
    • 22'
      Ещё одну атаку проводят итальянцы, но после навеса справа мяч перелетел всех. 
    • 21'
      "Скуадра адзурра" разыграла корнер, но после передачи в штрафную англичане все равно мяч выбили. 
    • Угловой
      21'
      Англичане вновь потеряли мяч на своей половине, и атака итальянцев завершается угловым. 
    • 20'
      Фатиканти уже оказался на чужой половине поля, получил мяч у штрафной и пробил издали, но в створ не попал. 
    • 19'
      Скарлетт пытался слева в штрафной обыграть Фатиканти, но тот был готов, отобрал мяч и выбил его. 
    • 17'
      Кокс опять ошибается. После длинной передачи он опередил набегавшего нападающего, но выбил низом по центру на Казадеи. Полузащитник решился на удар с середины поля по пустым воротам, но в створ не попал. 
    • 16'
      Итальянцы легко отбились. 
    • Угловой
      16'
      Англичане зарабатывают угловой. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Казадеи жёстко сбил на чужой половине поля Куанса, но судья решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 14'
      Пока итальянцы продолжают больше владеть мячом.
    • 13'
      Англичане впервые на нынешнем Евро оказываются в ситуации отыгрывающихся. Посмотрим, получится ли. 
    • Пенальти
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! МИРЕТТИ!

      Миретти пробил в левый нижний угол. Кокс среагировал, но не смог достать мяч.
    • Пенальти!
      11'
      И тут же пенальти в ворота англичан! После того, как мяч отскочил от Кокса Нортон-Каффи проспал налетевшего Миретти и сбил его.
    • Опасный момент
      11'
      Амброзино слева ворвался в штрафную, обыграл Куанса и бил, но Кокс спас.
    • Опасный момент
      10'
      Первый момент у англичан. Рэмзи чуть левее центра ворвался в штрафную и бил, но Депланше успел выйти из ворот и отбить.
    • Офсайд
      9'
      Атаку англичан прервал свисток. Скарлетт забрался в офсайд. 
    • 9'
      Фатиканти вернулся на поле, игра продолжается. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Пауза в игре, Фатиканти получил в центре по ногам, и ему требуется помощь. 
    • 6'
      Англичане наконец-то провели атаку Вейл слева убегал и делал пас в центр на Скарлетта, но он был прерван. 
    • 5'
      Какое напряжение! Уже мяч не выдержал, пришлось менять футбольный снаряд. 
    • Угловой
      4'
      После углового англичане мяч выбили.
    • Опасный момент
      4'
      Миретти со штрафного бил в дальний вервий угол, но Кокс исправился и спас команду. 
    • Желтая карточка
      3'
      Англичане едва не привезли себе гол. Кокс решил повозиться с мячом в штрафной, его накрыл Насти, сделал пас назад на линию штрафной на Амброзино, которого сбил Ироэгбунам. Опасный штрафной и жёлтая карточка. 
    • 2'
      Пока итальянцы толком не дают англичанам даже потрогать мяч. 
    • 1'
      Итальянцы постарались сразу провести атаку, но после длинной передачи мяч улетел за пределы поля. 
    • Первый тайм начался
      Поединок стартовал!
    • До матча
    • Добрый день! Сегодня на Евро до 19 лет состоятся полуфиналы. Первыми за путёвку в решающий матч поспорят сборные Англии и Италии. Вместе с вами за матчем следить буду я, Роман Андреев. 
    Прогнозы 134
    Англия (до 19 лет) 79.9% (107)
    X 10.4% (14)
    Италия (до 19 лет) 9.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    3.96
    3.60
    3.36
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    Где смотреть матч Англия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)

    Исход игры
    Англия (до 19 лет)
    79.9% (107)
    Ничья
    10.4% (14)
    Италия (до 19 лет)
    9.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (65)
    Меньше
    38.1% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (75)
    Нет
    28.57% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 19 лет)
    38.8% (52)
    1:0 Англия (до 19 лет)
    15.7% (21)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    2:0 Англия (до 19 лет)
    4.5% (6)
    3:1 Англия (до 19 лет)
    3.7% (5)
    1:2 Италия (до 19 лет)
    3.7% (5)
    0:1 Италия (до 19 лет)
    1.5% (2)
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    Италия (до 19 лет)
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