0:1
Перерыв
0'
3' Желтая карточкаИроэгбунам Тим
0:1
12' ПенальтиМиретти Фабио
36' Желтая карточкаДепланше Себастьяно
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
187 Количество передач 233
-
140 Количество точных передач 183
-
45 Владение мячом, % 55
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
187 Количество передач 233
-
140 Количество точных передач 183
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вейл ХарвиПолузащитник
-
10 Рэмзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Чамберс ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
65 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
История личных встреч
Англия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуквуэмека Карни
|2
|0.5
|Скарлетт Дейн
|2
|0.5
|Девайн Алфи
|1
|0.25
|Делап Лиам
|1
|0.25
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.25
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольпато Кристиан
|2
|0.5
|Бальданци Томмазо
|1
|0.25
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.25
|Миретти Фабио
|1 (1)
|0.25
Карточки
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
|Нортон-Каффи Брук
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мулацци Габриэле
|2
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
|Фонтанароза Алессандро
|1
|0
|Турриккья Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0
Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2
Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы на матч Англия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
Исход игры
Англия (до 19 лет)
79.9% (107)
Ничья
10.4% (14)
Италия (до 19 лет)
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (65)
Меньше
38.1% (40)
Обе команды забьют
Да
71.43% (75)
Нет
28.57% (30)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 19 лет)
38.8% (52)
1:0 Англия (до 19 лет)
15.7% (21)
1:1 Ничья
7.5% (10)
2:0 Англия (до 19 лет)
4.5% (6)
3:1 Англия (до 19 лет)
3.7% (5)
1:2 Италия (до 19 лет)
3.7% (5)
0:1 Италия (до 19 лет)
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!