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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Викингур Рейкьявик
0:0
Первый тайм: 11'
Мальмё
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 119
Викингур Рейкьявик 7.6% (9)
X 24.4% (29)
Мальмё 68.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Мальмё
4.80
4.30
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
20
Магнуссон
Юлиус
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
23
Хансен
Николай
II
9
Гюдьоунссон
Хельги
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
31
Ларссон
Хуго
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
Викингур Рейкьявик
4-4-2
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Викингур Рейкьявик
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 3 1
Гюдьоунссон Хельги 2 0.67
Сигурдссон Халльдоур-Смари 1 0.33
Хансен Николай II 1 0.33
МакЛаген Кайл 1 0.33
Магнуссон Юлиус 1 0.33
Пуньед Пабло 0 0
Атласон Давид-Эрн 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Мартин 1 1
Тойвонен Ола 1 1
Бирманчевич Велько 1 1
Бергет Йо Инге 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Кристаль-Мани 1 1
Пуньед Пабло 2 0
Ингасон Тордур 1 0
Экрот Оливер 1 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 1 0
Томассон Логи 1 0
МакЛаген Кайл 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6
Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vikin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Викингур Рейкьявик 7.6% (9)
X 24.4% (29)
Мальмё 68.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
Мальмё
4.80
4.30
4.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Викингур Рейкьявик 0:0 Мальмё онлайн

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Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 0:0 Мальмё

Исход игры
Викингур Рейкьявик
7.6% (9)
Ничья
24.4% (29)
Мальмё
68.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Мальмё
44.5% (53)
1:1 Ничья
22.7% (27)
0:1 Мальмё
10.1% (12)
0:2 Мальмё
7.6% (9)
2:1 Викингур Рейкьявик
4.2% (5)
1:3 Мальмё
2.5% (3)
1:0 Викингур Рейкьявик
1.7% (2)
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