Стадион: Викингсведлюр
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Пуньед
Пабло
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
История личных встреч
Викингур Рейкьявик
Мальмё
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингасон Кристаль-Мани
|3
|1
|Гюдьоунссон Хельги
|2
|0.67
|Сигурдссон Халльдоур-Смари
|1
|0.33
|Хансен Николай II
|1
|0.33
|МакЛаген Кайл
|1
|0.33
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.33
|Пуньед Пабло
|0
|0
|Атласон Давид-Эрн
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Мартин
|1
|1
|Тойвонен Ола
|1
|1
|Бирманчевич Велько
|1
|1
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|1
|Пуньед Пабло
|2
|0
|Ингасон Тордур
|1
|0
|Экрот Оливер
|1
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|1
|0
|Томассон Логи
|1
|0
|МакЛаген Кайл
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6
Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 0:0 Мальмё
Исход игры
Викингур Рейкьявик
7.6% (9)
Ничья
24.4% (29)
Мальмё
68.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Мальмё
44.5% (53)
1:1 Ничья
22.7% (27)
0:1 Мальмё
10.1% (12)
0:2 Мальмё
7.6% (9)
2:1 Викингур Рейкьявик
4.2% (5)
1:3 Мальмё
2.5% (3)
1:0 Викингур Рейкьявик
1.7% (2)
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