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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Викингур Рейкьявик
3:3
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
15' Гол
Гуннарссон Карл
18' Желтая карточка
Телин Исаак
1:1
34' Гол
Бирманчевич Велько
1:2
44' Гол
Беихмо Феликс
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:3
47' Гол
Кристиансен Андерс
54' Желтая карточка
Андрасон Виктор-Эрлигюр
2:3
56' Гол
Хансен Николай
60' Желтая карточка
Ольссон Мартин
3:3
75' Гол
Гуннарссон Карл
81' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+5

Ход матча

15'
Гуннарссон Карл
(Пуньед Пабло)
1:0
18'
 
Телин Исаак
34'
1:1
Бирманчевич Велько
(Телин Исаак)
43'
Атласон Давид-Эрн
Сигурдссон Халльдоур-Смари
 
44'
1:2
Беихмо Феликс
45'
 
Нильсен Лассе
46'
Сигурпалсон Ари
Томассон Логи
 
46'
 
Хаджикадунич Деннис
Нильсен Лассе
47'
1:3
Кристиансен Андерс
(Беихмо Феликс)
54'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
 
56'
Хансен Николай
(Атласон Давид-Эрн)
2:3
60'
 
Ольссон Мартин
62'
 
Ракип Эрдаль
Кристиансен Андерс
62'
 
Тойвонен Ола
Телин Исаак
64'
Снаер Ингассон Бирнир
Гюдьоунссон Хельги
 
75'
Гуннарссон Карл
(Хансен Николай II)
3:3
81'
 
Ракип Эрдаль
87'
 
Ларссон Эрик
Бирманчевич Велько

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 119
Викингур Рейкьявик 7.6% (9)
X 24.4% (29)
Мальмё 68.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
20
Магнуссон
Юлиус
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
23
Хансен
Николай
II
9
Гюдьоунссон
Хельги
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
31
Ларссон
Хуго
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
Викингур Рейкьявик
4-4-2
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Викингур Рейкьявик
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 3 0.75
Хансен Николай II 2 0.5
Гюдьоунссон Хельги 2 0.5
Гуннарссон Карл 2 0.5
Сигурдссон Халльдоур-Смари 1 0.25
МакЛаген Кайл 1 0.25
Магнуссон Юлиус 1 0.25
Пуньед Пабло 0 0
Атласон Давид-Эрн 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 2 1
Беихмо Феликс 1 0.5
Ольссон Мартин 1 0.5
Тойвонен Ола 1 0.5
Кристиансен Андерс 1 0.5
Бергет Йо Инге 0 0
Телин Исаак 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Кристаль-Мани 1 1
Пуньед Пабло 2 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 2 0
Ингасон Тордур 1 0
Экрот Оливер 1 0
Томассон Логи 1 0
МакЛаген Кайл 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Телин Исаак 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6
Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Прогнозы 119
    Викингур Рейкьявик 7.6% (9)
    X 24.4% (29)
    Мальмё 68.1% (81)
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    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 3:3 Мальмё

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    7.6% (9)
    Ничья
    24.4% (29)
    Мальмё
    68.1% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    44.5% (53)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    0:1 Мальмё
    10.1% (12)
    0:2 Мальмё
    7.6% (9)
    2:1 Викингур Рейкьявик
    4.2% (5)
    1:3 Мальмё
    2.5% (3)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    1.7% (2)
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