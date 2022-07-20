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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Фенербахче
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
7
Вербич
Беньямин
29
Буяльский
Виталий
41
Беседин
Артём
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
5
Виллиан
Арао
80
Ismail
Yuksek
17
Кавечи
Ирфан
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
15
Кинг
Джошуа
Динамо Киев
4-4-2
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Динамо Киев
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2
Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское "Динамо" и "Фенербахче". Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2022, осталось 32 минуты.



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Прогнозы 146
Динамо Киев 45.2% (66)
X 30.1% (44)
Фенербахче 24.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Фенербахче
3.25
3.40
2.75
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Новости
Где смотреть матч Динамо Киев - Фенербахче онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев - Фенербахче

Исход игры
Динамо Киев
45.5% (66)
Ничья
29.7% (43)
Фенербахче
24.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
25.5% (37)
1:1 Ничья
21.4% (31)
1:2 Фенербахче
13.8% (20)
1:0 Динамо Киев
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Динамо Киев
2.1% (3)
0:1 Фенербахче
2.1% (3)
2:0 Динамо Киев
2.1% (3)
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