Динамо Киев

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Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское "Динамо" и "Фенербахче". Комментирует Дудник Кирилл.