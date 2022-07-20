Стадион: Stadion LKS
Позже
41
Салаи
Аттила
17
Кавечи
Ирфан
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Динамо Киев
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2
Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Киев - Фенербахче
Исход игры
Динамо Киев
45.5% (66)
Ничья
29.7% (43)
Фенербахче
24.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
25.5% (37)
1:1 Ничья
21.4% (31)
1:2 Фенербахче
13.8% (20)
1:0 Динамо Киев
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Динамо Киев
2.1% (3)
0:1 Фенербахче
2.1% (3)
2:0 Динамо Киев
2.1% (3)
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