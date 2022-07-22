Стадион: Городской стадион Белостока
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ягеллония
Видзев Лодзь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateusz Kowalski
|1
|0.5
|Имас Хесус
|1
|0.5
|Гуаль Марк
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|1
|0.5
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3
Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Ягеллония
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Видзев Лодзь
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ягеллония
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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