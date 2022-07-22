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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 45'
Видзев Лодзь
0'
8' Желтая карточка
Пржикрыл Томаш

Ход матча

8'
Пржикрыл Томаш
 
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Видзев Лодзь
2.33
3.65
4.10
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
8
Нене
III
27
Вдовик
Бартломей
11
Имас
Хесус
9
Бида
Бартош
28
Гуаль
Марк
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
3
Чорбаджийски
Божидар
4
Жиро
Матеуш
8
Данеляк
Кароль
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
10
Летневски
Юлиуш
Ягеллония
3-4-3
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Видзев Лодзь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:3
Э
4:1
OE
2:0
КЛ
0:2
КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateusz Kowalski 1 0.5
Имас Хесус 1 0.5
Гуаль Марк 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 0.5
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пржикрыл Томаш 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Цэру Богдан 1 0
Имас Хесус 1 0
Гуаль Марк 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 1 0
Жиро Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3
Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Ягеллония 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Видзев Лодзь 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Видзев Лодзь 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Видзев Лодзь 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ягеллония 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Томаш Прикрил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Видзев Лодзь
2.33
3.65
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 0:0 Видзев Лодзь онлайн

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