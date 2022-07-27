  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АИК
 
Позже
Ворскла
Прогнозы 116
АИК 86.2% (100)
X 12.1% (14)
Ворскла 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Ворскла
3.80
3.98
5.60
Все Коэффициенты
Новости
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
29
Коллинс
Шичендже
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
12
Бьорнстрем
Аксель
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
3
Зайков
Джоко
29
Бацула
Андрей
19
Козыренко
Юрий
28
Пуцлин
Давид
7
Олейник
Денис
10
Тиль
Венсан
33
Марлисон
11
Степанюк
Руслан
АИК
4-4-2
Ворскла
4-4-2

История личных встреч

АИК
Ворскла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 1
Стефанелли Николас 1 1
Хуссейн Билаль 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козыренко Юрий 1 1
Степанюк Руслан 1 1
Челядин Артём 1 1
Пердута Игорь 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердута Игорь 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2
АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АИК - Ворскла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2022, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 116
    АИК 86.2% (100)
    X 12.1% (14)
    Ворскла 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АИК
    Ничья
    Ворскла
    3.80
    3.98
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч АИК - Ворскла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч АИК - Ворскла

    Исход игры
    АИК
    86.2% (100)
    Ничья
    12.1% (14)
    Ворскла
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 АИК
    37.9% (44)
    2:0 АИК
    19% (22)
    1:0 АИК
    19% (22)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:1 АИК
    5.2% (6)
    3:0 АИК
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АИК
    Ворскла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     