Стадион: Френдс Арена
История личных встреч
АИК
Ворскла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|1
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козыренко Юрий
|1
|1
|Степанюк Руслан
|1
|1
|Челядин Артём
|1
|1
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердута Игорь
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2
АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч АИК - Ворскла
Исход игры
АИК
87.8% (36)
Ничья
12.2% (5)
Ворскла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
48.78% (20)
Нет
51.22% (21)
Популярный счёт
2:1 АИК
34.1% (14)
1:0 АИК
29.3% (12)
2:0 АИК
14.6% (6)
1:1 Ничья
4.9% (2)
3:1 АИК
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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