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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АИК
 
Позже
Ворскла
Прогнозы 41
АИК 87.8% (36)
X 12.2% (5)
Ворскла 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Ворскла
4.00
6.30
6.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

АИК
Ворскла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 1
Стефанелли Николас 1 1
Хуссейн Билаль 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козыренко Юрий 1 1
Степанюк Руслан 1 1
Челядин Артём 1 1
Пердута Игорь 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердута Игорь 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2
АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АИК - Ворскла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    АИК 87.8% (36)
    X 12.2% (5)
    Ворскла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АИК
    Ничья
    Ворскла
    4.00
    6.30
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АИК - Ворскла онлайн

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    Прогнозы на матч АИК - Ворскла

    Исход игры
    АИК
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Ворскла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:1 АИК
    34.1% (14)
    1:0 АИК
    29.3% (12)
    2:0 АИК
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:1 АИК
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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    Ворскла
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