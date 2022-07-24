Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Краснодар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|2 (1)
|1
|Ионов Алексей
|1
|0.5
|Олусегун Олакунле
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гогличидзе Лео
|0
|1
|Помазун Илья
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1
Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Краснодар
Исход игры
Урал
9.6% (5)
Ничья
34.6% (18)
Краснодар
55.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.7% (17)
1:1 Ничья
28.8% (15)
0:1 Краснодар
9.6% (5)
2:3 Краснодар
7.7% (4)
2:1 Урал
7.7% (4)
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