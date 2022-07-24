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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Урал
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 52
Урал 9.6% (5)
X 34.6% (18)
Краснодар 55.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Краснодар
2.70
3.56
3.05
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Урал
Краснодар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 2 (1) 1
Ионов Алексей 1 0.5
Олусегун Олакунле 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гогличидзе Лео 0 1
Помазун Илья 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Коновалов Игорь Олегович 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1
Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2022, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Урал 9.6% (5)
    X 34.6% (18)
    Краснодар 55.8% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Краснодар
    2.70
    3.56
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Краснодар

    Исход игры
    Урал
    9.6% (5)
    Ничья
    34.6% (18)
    Краснодар
    55.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    0:1 Краснодар
    9.6% (5)
    2:3 Краснодар
    7.7% (4)
    2:1 Урал
    7.7% (4)
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