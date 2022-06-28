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Спартак Москва
 
Позже
Енисей
Прогнозы 63
Спартак Москва 98.4% (62)
X 1.6% (1)
Енисей 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Спартак Москва
Енисей

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1
Енисей
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2022, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 63
    Спартак Москва 98.4% (62)
    X 1.6% (1)
    Енисей 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Спартак Москва - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Енисей

    Исход игры
    Спартак Москва
    98.4% (62)
    Ничья
    1.6% (1)
    Енисей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    49.12% (28)
    Нет
    50.88% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    34.9% (22)
    2:1 Спартак Москва
    33.3% (21)
    3:1 Спартак Москва
    9.5% (6)
    1:0 Спартак Москва
    9.5% (6)
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    Енисей
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