Стадион: Муниципал де Авейру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кошта БрунуЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
-
Главный тренер: Marreco Toze
История личных встреч
Порту
Тондела
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0
Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1
Тондела
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Тондела 1:1 Оливейра Ошпитал - Тондела 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Порту - Тондела 3:1
Тондела - Боавишта 2:2 Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3
Прогнозы на матч Порту - Тондела
Исход игры
Порту
97.5% (116)
Ничья
0% (0)
Тондела
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
17.7% (20)
Нет
82.3% (93)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.6% (65)
3:0 Порту
16.8% (20)
3:1 Порту
7.6% (9)
2:1 Порту
5% (6)
4:0 Порту
3.4% (4)
1:0 Порту
2.5% (3)
4:1 Порту
1.7% (2)
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