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Португалия: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Порту
 
Позже
Тондела
Прогнозы 42
Порту 95.2% (40)
X 0% (0)
Тондела 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Тондела
1.17
9.65
27.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Порту
Тондела

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0
Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1
Тондела
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Тондела 1:1 Оливейра Ошпитал - Тондела 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Порту - Тондела 3:1
Тондела - Боавишта 2:2 Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Тондела от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Порту 95.2% (40)
    X 0% (0)
    Тондела 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Тондела
    1.17
    9.65
    27.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Порту - Тондела онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Тондела

    Исход игры
    Порту
    95.2% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Тондела
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (9)
    Нет
    77.5% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    50% (21)
    3:0 Порту
    19% (8)
    2:1 Порту
    7.1% (3)
    3:1 Порту
    7.1% (3)
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    Порту
    Тондела
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