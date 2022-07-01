История личных встреч
Израиль (до 19 лет)
Англия (до 19 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Gloch
|2
|0.5
|Лугасси Ариэль
|1
|0.25
|Said Ibrahim Ahmed
|1
|0.25
|Абед Тай Кассус
|1
|0.25
|Канчепольски Эль Ям
|1
|0.25
|Мадмон Илай
|1 (1)
|0.25
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуквуэмека Карни
|2
|0.5
|Скарлетт Дейн
|2
|0.5
|Девайн Алфи
|1
|0.25
|Скотт Алекс
|1
|0.25
|Делап Лиам
|1
|0.25
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.25
|Куанса Джарелл
|1
|0.25
Карточки
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдри Шон
|2
|0
|Феинголд Илай
|2
|0
|Мадмон Илай
|1
|0
|Царфати Томер
|1
|0
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
|Джеббисон Дэниел
|1
|0
|Нортон-Каффи Брук
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Франция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:2 Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2
Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3 Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:1 Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0
Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0
Прогнозы на матч Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)
Исход игры
Израиль (до 19 лет)
14.3% (9)
Ничья
4.8% (3)
Англия (до 19 лет)
81% (51)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
63.46% (33)
Нет
36.54% (19)
Популярный счёт
1:2 Англия (до 19 лет)
38.1% (24)
0:1 Англия (до 19 лет)
14.3% (9)
0:2 Англия (до 19 лет)
12.7% (8)
1:3 Англия (до 19 лет)
6.3% (4)
2:1 Израиль (до 19 лет)
4.8% (3)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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