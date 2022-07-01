Франция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет)

Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

29.03.2022

Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

0:1

26.03.2022

Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

1:3

23.03.2022

Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет)

0:0

16.11.2021

Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет)

1:4

13.11.2021

Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет)

6:0

10.11.2021

Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

0:1

14.10.2019

Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет)

0:2

11.10.2019

Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет)

2:0

08.10.2019

Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

0:0

26.03.2019

Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

0:3

23.03.2019

Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

1:0

20.03.2019

Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

0:3

20.11.2018

Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет)

1:1

17.11.2018

Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет)

2:1

14.11.2018

Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет)

1:4

09.10.2017

Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет)

0:2