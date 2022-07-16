Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаДикмайер Деннис
1:0
11' ГолКинсомби Давид
16' Желтая карточкаДумич Дарио
31' Желтая карточкаСидлер Сильван
40' Желтая карточкаКинсомби Давид
45' Желтая карточкаЖиров Александр
47' Вторая желтая карточкаСидлер Сильван
48' Желтая карточкаКлос Фабиан
1:1
59' ГолОкугава Масая
2:1
63' ГолКинсомби Давид
66' Желтая карточкаБахманн Яник
90' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
90' Желтая карточкаДревес Патрик
90'+5
Ход матча
11'
1:0
16'
31'
40'
45'
47'
48'
59'
1:1
63'
2:1
66'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниманн НоэльНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
17 Индже БуракНападающий
-
Главный тренер: Ульрих Форте
История личных встреч
Зандхаузен
Арминия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|2
|2
|Ценга Эрик
|0
|0
|Бахманн Яник
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|1
|1
|Клос Фабиан
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Думич Дарио
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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