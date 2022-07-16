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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Зандхаузен
2:1
Конец матча
Арминия
0'
6' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
1:0
11' Гол
Кинсомби Давид
16' Желтая карточка
Думич Дарио
31' Желтая карточка
Сидлер Сильван
40' Желтая карточка
Кинсомби Давид
45' Желтая карточка
Жиров Александр
47' Вторая желтая карточка
Сидлер Сильван
48' Желтая карточка
Клос Фабиан
1:1
59' Гол
Окугава Масая
2:1
63' Гол
Кинсомби Давид
66' Желтая карточка
Бахманн Яник
90' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
90' Желтая карточка
Древес Патрик
90'+5
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
9
Пулкраб
Матей
1
Капино
Стефанос
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
19
Притль
Мануэль
22
Сидлер
Сильван
11
Окугава
Масая
21
Хак
Робин
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
18
Крюгер
Флориан
9
Клос
Фабиан
Зандхаузен
4-2-3-1
Арминия
3-1-4-2

История личных встреч

Зандхаузен
Арминия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:4
Б2
0:0
К
4:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б3
1:3
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 2 2
Ценга Эрик 0 0
Бахманн Яник 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 1
Клос Фабиан 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикмайер Деннис 1 0
Думич Дарио 1 0
Древес Патрик 1 0
Жиров Александр 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Клос Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Желтая карточка
      48'
      Клос Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Сидлер Сильван получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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