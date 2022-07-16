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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Санкт-Паули
3:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
24' Гол
Ирвайн Джексон
36' Желтая карточка
Темпельман Лино
2:0
37' Пенальти
Пакарада Леарт
3:0
39' Гол
Дашнер Лукас
45' Желтая карточка
Дашнер Лукас
45' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
3:1
46' Гол
Дуа Квадво
62' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
64' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
74' Желтая карточка
Бухальфа Карло
90' Желтая карточка
Векессер Эрик
3:2
90' Гол
Валентини Энрико
90'+5

Ход матча

24'
Ирвайн Джексон
(Пакарада Леарт)
1:0
36'
 
Темпельман Лино
37'
Пакарада Леарт
2:0
39'
Дашнер Лукас
3:0
45'
Дашнер Лукас
 
45'
 
Нюрнбергер Фабиан
46'
 
Векессер Эрик
Думан Тайлан
46'
3:1
Дуа Квадво
(Нюрнбергер Фабиан)
62'
Ирвайн Джексон
 
64'
 
Сёренсен Асгер
66'
 
Хюбнер Флориан
Сёренсен Асгер
71'
Отто Давид
Эггештайн Йоханнес
 
71'
Бухальфа Карло
Матанович Игорь
 
72'
 
Винтцаймер Мануэль
Дели Матс Мёллер
74'
Бухальфа Карло
 
80'
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
 
82'
 
Валентини Энрико
Гиамера Ян
82'
 
Шуранов Эрик
Дуа Квадво
90'
Фазлии Бетим
Джигала Адам
 
90'
 
Векессер Эрик
90'
Аремю Афииз
Смит Эрик
 
90'
3:2
Валентини Энрико

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости
1
Смарш
Деннис
2
Салиакас
Манолис
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
34
Матанович
Игорь
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
6
Темпельман
Лино
8
Думан
Тайлан
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Нюрнберг
4-1-2-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Нюрнберг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакарада Леарт 1 (1) 1
Ирвайн Джексон 1 1
Дашнер Лукас 1 1
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентини Энрико 1 1
Дуа Квадво 1 1
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Дашнер Лукас 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёренсен Асгер 1 0
Векессер Эрик 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Темпельман Лино 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
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