Стадион: Millerntor Stadion
3:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолИрвайн Джексон
36' Желтая карточкаТемпельман Лино
2:0
37' ПенальтиПакарада Леарт
3:0
39' ГолДашнер Лукас
45' Желтая карточкаДашнер Лукас
45' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
3:1
46' ГолДуа Квадво
62' Желтая карточкаИрвайн Джексон
64' Желтая карточкаСёренсен Асгер
74' Желтая карточкаБухальфа Карло
90' Желтая карточкаВекессер Эрик
3:2
90' ГолВалентини Энрико
90'+5
Ход матча
24'
1:0
36'
37'
2:0
39'
3:0
45'
46'
3:1
62'
64'
74'
90'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
28
Гиамера
Ян
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
37 Niklas Jahn
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Санкт-Паули
Нюрнберг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|1
|Ирвайн Джексон
|1
|1
|Дашнер Лукас
|1
|1
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валентини Энрико
|1
|1
|Дуа Квадво
|1
|1
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Дашнер Лукас
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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