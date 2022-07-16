Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер Зрители: 8756
2:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолБеккер Тимо
31' Желтая карточкаКорб Юлиан
40' Желтая карточкаХргота Бранимир
1:1
48' ГолГрин Джулиан
56' Желтая карточкаЗандер Филипп
63' Желтая карточкаГризбек Себастьян
72' Желтая карточкаРашль Тобиас
2:1
76' ГолТильман Тимоти
79' Желтая карточкаАста Симон
2:2
80' ПенальтиМюлинг Александер
90' Желтая карточкаДуджак Джереми
90'+5
Ход матча
29'
0:1
31'
40'
48'
1:1
56'
72'
76'
2:1
79'
80'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
23
Корб
Юлиан
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|1
|1
|Тильман Тимоти
|1
|1
|Аста Симон
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беккер Тимо
|1
|1
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|1
|Резе Фабиан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Аста Симон
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корб Юлиан
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0
Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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