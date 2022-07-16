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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 8756
Гройтер Фюрт
2:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
29' Гол
Беккер Тимо
31' Желтая карточка
Корб Юлиан
40' Желтая карточка
Хргота Бранимир
1:1
48' Гол
Грин Джулиан
56' Желтая карточка
Зандер Филипп
63' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
72' Желтая карточка
Рашль Тобиас
2:1
76' Гол
Тильман Тимоти
79' Желтая карточка
Аста Симон
2:2
80' Пенальти
Мюлинг Александер
90' Желтая карточка
Дуджак Джереми
90'+5
26
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
22
Гризбек
Себастьян
5
Хаддади
Уссама
15
Виллемс
Джетро
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
11
Абиама
Диксон
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
3
Коменда
Марко
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
23
Корб
Юлиан
16
Зандер
Филипп
11
Резе
Фабиан
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
9
Пихлер
Бенедикт
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
0:0
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 1 1
Тильман Тимоти 1 1
Аста Симон 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беккер Тимо 1 1
Мюлинг Александер 1 (1) 1
Резе Фабиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Аста Симон 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корб Юлиан 1 0
Зандер Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0
Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Хргота Бранимир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Беккер Тимо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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