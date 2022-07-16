  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Магдебург
0:2
Второй тайм: 47'
Фортуна
0'
0:1
44' Пенальти
Хеннингс Роувен
0:2
46' Гол
Клаус Феликс

Ход матча

44'
0:1
Хеннингс Роувен
46'
0:2
Клаус Феликс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Фортуна
5.53
3.74
2.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Лоуренс
Джеймс
24
Биттрофф
Александер
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
16
Andreas
Mueller
23
Атик
Бариш
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
37
Ито
Тацуя
33
Кастенмайер
Флориан
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
34
Николя
Гавори
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
Магдебург
4-4-2
Фортуна
3-4-1-2

История личных встреч

Магдебург
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

РЛС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 1 (1) 1

Карточки

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5
Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1 Магдебург - Саарбрюккен 2:1 Дуйсбург - Магдебург 0:5 Магдебург - Хафельзе 1:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Магдебург 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Магдебург 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Магдебург 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Клаус Феликс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Фортуна
5.53
3.74
2.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Магдебург 0:2 Фортуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Магдебург
Фортуна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 