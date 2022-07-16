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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Магдебург
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
43' Пенальти
Хеннингс Роувен
0:2
46' Гол
Клаус Феликс
48' Желтая карточка
Николя Гавори
1:2
50' Гол
Connor Krempicki
60' Желтая карточка
Andreas Mueller
62' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
90'+5

Ход матча

43'
0:1
Хеннингс Роувен
46'
0:2
Клаус Феликс
(Ковнацки Давид)
48'
 
Николя Гавори
50'
Connor Krempicki
(Jason Ceka)
1:2
54'
 
Де Вейс Йорди
Кларер Кристоф
60'
Andreas Mueller
 
62'
 
Хеннингс Роувен
64'
Квартенг Мориц-Брони
Конде Амара
 
74'
Leo Scienza
Jason Ceka
 
81'
 
Петерсон Кристофер
Хеннингс Роувен
83'
Daniel Elfadli
Ито Тацуя
 
83'
Какуталуа Малкольм
Биттрофф Александер
 
86'
 
Takashi Uchino
Аппелькамп Синта
87'
 
Пётровски Якуб
Клаус Феликс

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38
Новости
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Лоуренс
Джеймс
24
Биттрофф
Александер
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
16
Andreas
Mueller
23
Атик
Бариш
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
37
Ито
Тацуя
33
Кастенмайер
Флориан
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
34
Николя
Гавори
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
Магдебург
4-4-2
Фортуна
3-4-1-2

История личных встреч

Магдебург
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

РЛС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Krempicki 1 1
Jason Ceka 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаус Феликс 1 1
Хеннингс Роувен 1 (1) 1
Ковнацки Давид 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Mueller 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 1 0
Николя Гавори 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5
Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1 Магдебург - Саарбрюккен 2:1 Дуйсбург - Магдебург 0:5 Магдебург - Хафельзе 1:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Магдебург 1:2 Фортуна онлайн

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