Стадион: МДСС-Арена
0'
0:1
43' ПенальтиХеннингс Роувен
0:2
46' ГолКлаус Феликс
48' Желтая карточкаНиколя Гавори
1:2
50' ГолConnor Krempicki
60' Желтая карточкаAndreas Mueller
62' Желтая карточкаХеннингс Роувен
90'+5
Ход матча
43'
0:1
46'
0:2
48'
50'
1:2
60'
62'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 13
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
10
Jason
Ceka
37
Ито
Тацуя
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Leo Scienza
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
-
11 Клаус ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Daniel Bunk
-
45 Tom Geerkens
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Магдебург
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Krempicki
|1
|1
|Jason Ceka
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаус Феликс
|1
|1
|Хеннингс Роувен
|1 (1)
|1
|Ковнацки Давид
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Mueller
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5
Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1 Магдебург - Саарбрюккен 2:1 Дуйсбург - Магдебург 0:5 Магдебург - Хафельзе 1:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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