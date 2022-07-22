Стадион: Эсприт-Арена
Ход матча
2'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Daniel Bunk
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Фортуна
Падерборн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|1
|0.5
|Клаус Феликс
|1
|0.5
|Хеннингс Роувен
|1 (1)
|0.5
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sirlord Conteh
|1
|0.5
|Юстван Юлиан
|1
|0.5
|Лайпертц Роберт
|1
|0.5
|Платте Феликс
|1
|0.5
|Муслия Флоран
|1 (1)
|0.5
|Србени Деннис
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2
Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2
Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Падерборн
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|5.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Дармштадт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Зандхаузен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Дармштадт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Зандхаузен
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Зандхаузен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Падерборн
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Дармштадт
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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