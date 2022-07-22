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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Фортуна
1:0
Первый тайм: 16'
Падерборн
0'
1:0
2' Гол
Ковнацки Давид

Ход матча

2'
Ковнацки Давид
(Аппелькамп Синта)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
2.35
4.69
6.64
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
13
Лайпертц
Роберт
30
Муслия
Флоран
23
Обермайр
Рафаэль
11
Sirlord
Conteh
36
Платте
Феликс
Фортуна
4-4-2
Падерборн
3-1-4-2

История личных встреч

Фортуна
Падерборн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 1 0.5
Клаус Феликс 1 0.5
Хеннингс Роувен 1 (1) 0.5
Аппелькамп Синта 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sirlord Conteh 1 0.5
Юстван Юлиан 1 0.5
Лайпертц Роберт 1 0.5
Платте Феликс 1 0.5
Муслия Флоран 1 (1) 0.5
Србени Деннис 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 1 0
Николя Гавори 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2
Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2
Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Падерборн 0:1 2 1 0 1 5 - 1 3
5. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Зандхаузен 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:1 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Дармштадт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Зандхаузен 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Зандхаузен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Падерборн 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ковнацки Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Падерборн
2.35
4.69
6.64
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