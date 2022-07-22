Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМану Брайдон
1:1
24' ГолЖиров Александр
50' Желтая карточкаМюллер Янник
2:1
55' ГолМелем Марвин
61' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
65' Желтая карточкаТрибулл Том
76' Желтая карточкаТитц Филлип
76' Желтая карточкаДумич Дарио
90'+7
Ход матча
9'
1:0
24'
1:1
50'
55'
2:1
65'
76'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Дармштадт
Зандхаузен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ману Брайдон
|1
|0.5
|Мелем Марвин
|1
|0.5
|Гьясула Клаус
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|2
|1
|Жиров Александр
|1
|0.5
|Бахманн Яник
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Холланд Фабиан
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думич Дарио
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8
Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0
Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|5.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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