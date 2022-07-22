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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Дармштадт
2:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
1:0
9' Гол
Ману Брайдон
1:1
24' Гол
Жиров Александр
50' Желтая карточка
Мюллер Янник
2:1
55' Гол
Мелем Марвин
61' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
65' Желтая карточка
Трибулл Том
76' Желтая карточка
Титц Филлип
76' Желтая карточка
Думич Дарио
90'+7
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
38
Ридель
Клеменс
20
Мюллер
Янник
32
Холланд
Фабиан
7
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
9
Пулкраб
Матей
Дармштадт
4-5-1
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Зандхаузен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:6
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б3
4:1
Б3
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ману Брайдон 1 0.5
Мелем Марвин 1 0.5
Гьясула Клаус 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 2 1
Жиров Александр 1 0.5
Бахманн Яник 0 0
Ценга Эрик 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пфайффер Патрик 1 1
Холланд Фабиан 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Мюллер Янник 1 0
Титц Филлип 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думич Дарио 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Трибулл Том 1 0
Древес Патрик 1 0
Жиров Александр 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8
Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0
Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
5. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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    • Желтая карточка
      50'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Жиров Александр бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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