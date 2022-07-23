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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Хольштайн Киль
0:1
Второй тайм: 50'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
33' Гол
Ганслик Даниэль

Ход матча

33'
0:1
Ганслик Даниэль
46'
Ван ден Берг Йоханнес
Лоренц Симон
 
46'
Скрибски Стивен
Мюлинг Александер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Кайзерслаутерн
8.11
4.33
3.40
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
9
Пихлер
Бенедикт
1
Луте
Андреас
37
Дурм
Эрик
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
8
Циммер
Жан
28
Вундерлих
Мике
19
Ганслик
Даниэль
13
Бойд
Терренс
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беккер Тимо 1 0.5
Мюлинг Александер 1 (1) 0.5
Резе Фабиан 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вундерлих Мике 1 0.5
Краус Кевин II 1 0.5
Ганслик Даниэль 1 0.5
Бойд Терренс 0 0
Редондо Кенни 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корб Юлиан 1 0
Зандер Филипп 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луте Андреас 1 0
Бойд Терренс 1 0
Дурм Эрик 1 0
Циммер Жан 1 0
Томяк Борис 1 0
Лобингер Лекс-Тигер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Дуйсбург 5:1 Фрайбург-2 - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Хафельзе 3:0 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 0:1 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Ферль 2:1 Вальдхоф - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Цвиккау - Кайзерслаутерн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Кайзерслаутерн 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Хайденхайм 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
5. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Нюрнберг 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Хольштайн Киль 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Гройтер Фюрт 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Нюрнберг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
10. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хольштайн Киль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хольштайн Киль 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Нюрнберг 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ганслик Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Кайзерслаутерн
8.11
4.33
3.40
Все Коэффициенты
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Хольштайн Киль
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