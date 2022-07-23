Стадион: Holstein Stadion
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
37
Дурм
Эрик
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беккер Тимо
|1
|0.5
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.5
|Резе Фабиан
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вундерлих Мике
|1
|0.5
|Краус Кевин II
|1
|0.5
|Ганслик Даниэль
|1
|0.5
|Бойд Терренс
|0
|0
|Редондо Кенни
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корб Юлиан
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луте Андреас
|1
|0
|Бойд Терренс
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Дуйсбург 5:1 Фрайбург-2 - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Хафельзе 3:0 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 0:1 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Ферль 2:1 Вальдхоф - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Цвиккау - Кайзерслаутерн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|5.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Нюрнберг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хольштайн Киль
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Нюрнберг
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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