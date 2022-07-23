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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Нюрнберг
1:0
Второй тайм: 49'
Гройтер Фюрт
0'
13' Желтая карточка
Гиамера Ян
1:0
15' Гол
Дафернер Кристоф
28' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
32' Желтая карточка
Ахе Рагнар
47' Желтая карточка

Ход матча

13'
Гиамера Ян
 
15'
Дафернер Кристоф
1:0
28'
Хюбнер Флориан
 
32'
 
Ахе Рагнар
46'
 
Дуджак Джереми
Абиама Диксон
47'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гройтер Фюрт
2.93
4.43
9.43
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
33
Дафернер
Кристоф
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
22
Гризбек
Себастьян
5
Хаддади
Уссама
27
Иттер
Джанлука
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
39
Ахе
Рагнар
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентини Энрико 1 0.5
Дуа Квадво 1 0.5
Дафернер Кристоф 1 0.5
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 1 0.5
Тильман Тимоти 1 0.5
Аста Симон 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Темпельман Лино 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Аста Симон 1 0
Рашль Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Кайзерслаутерн 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Хайденхайм 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
5. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Нюрнберг 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Хольштайн Киль 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Гройтер Фюрт 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Нюрнберг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
10. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хольштайн Киль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хольштайн Киль 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Нюрнберг 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Диксон Абиама уходит с поля. Дуджак Джереми выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ахе Рагнар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Хюбнер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гройтер Фюрт
2.93
4.43
9.43
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Нюрнберг
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