Стадион: Макс-Морлок-Стадион
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаГиамера Ян
1:0
15' ГолДафернер Кристоф
28' Желтая карточкаХюбнер Флориан
32' Желтая карточкаАхе Рагнар
47' Желтая карточкаАста Симон
62' Желтая карточкаДафернер Кристоф
2:0
81' ГолВинтцаймер Мануэль
85' Желтая карточкаДуман Тайлан
90'+5
Ход матча
13'
15'
1:0
28'
32'
47'
62'
81'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Niklas Jahn
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
История личных встреч
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валентини Энрико
|1
|0.5
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.5
|Дуа Квадво
|1
|0.5
|Дафернер Кристоф
|1
|0.5
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|1
|0.5
|Тильман Тимоти
|1
|0.5
|Аста Симон
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|5.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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