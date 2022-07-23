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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Нюрнберг
2:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
13' Желтая карточка
Гиамера Ян
1:0
15' Гол
Дафернер Кристоф
28' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
32' Желтая карточка
Ахе Рагнар
47' Желтая карточка
Аста Симон
62' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
2:0
81' Гол
Винтцаймер Мануэль
85' Желтая карточка
Думан Тайлан
90'+5

Ход матча

13'
Гиамера Ян
 
15'
Дафернер Кристоф
1:0
28'
Хюбнер Флориан
 
32'
 
Ахе Рагнар
46'
 
Дуджак Джереми
Абиама Диксон
46'
Валентини Энрико
Гиамера Ян
 
47'
 
Аста Симон
58'
 
Рашль Тобиас
Грин Джулиан
62'
Дафернер Кристоф
 
70'
Думан Тайлан
Кастроп Йенс
 
70'
Винтцаймер Мануэль
Дафернер Кристоф
 
70'
Векессер Эрик
Дуа Квадво
 
72'
 
Зиб Арминдо
Ахе Рагнар
77'
Фофана Садик
Гайс Йоханнес
 
81'
Винтцаймер Мануэль
(Думан Тайлан)
2:0
85'
Думан Тайлан
 
85'
 
Oualid Mhamdi
Аста Симон
85'
 
Рэбигер Сидни
Тильман Тимоти

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
33
Дафернер
Кристоф
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
22
Гризбек
Себастьян
5
Хаддади
Уссама
27
Иттер
Джанлука
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
39
Ахе
Рагнар
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентини Энрико 1 0.5
Винтцаймер Мануэль 1 0.5
Дуа Квадво 1 0.5
Дафернер Кристоф 1 0.5
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 1 0.5
Тильман Тимоти 1 0.5
Аста Симон 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Темпельман Лино 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Рашль Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
5. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Ахе Рагнар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Хюбнер Флориан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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