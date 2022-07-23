Стадион: Войт-Арена
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Хайденхайм
Айнтрахт Бр
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиммер Штефан
|1
|0.5
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зирслебен Тим
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1
Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1
Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1 Мюнхен-1860 - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Ферль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|5.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Нюрнберг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хольштайн Киль
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Нюрнберг
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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