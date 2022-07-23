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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Хайденхайм
1:0
Второй тайм: 51'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Philipp Strompf

Ход матча

10'
Philipp Strompf
1:0
46'
Сесса Кевин
Гейпль Андреас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Айнтрахт Бр
2.10
5.20
4.40
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
20
Бурнич
Дженис
37
Бесте
Ян-Никлас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
30
Берендт
Бриан
5
Philipp
Strompf
26
Маркс
Ян-Хендрик
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
10
Ферай
Иммануэль
37
Кауфманн
Фабио
20
Лаубербах
Лион
Хайденхайм
4-3-3
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Айнтрахт Бр

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
3:0
Б3
4:0
Б3
1:4
Б3
0:1
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиммер Штефан 1 0.5
Бесте Ян-Никлас 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зирслебен Тим 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1
Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1
Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1 Мюнхен-1860 - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Ферль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Кайзерслаутерн 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Хайденхайм 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
5. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Нюрнберг 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Хольштайн Киль 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Гройтер Фюрт 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Нюрнберг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
10. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хольштайн Киль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кайзерслаутерн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хольштайн Киль 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Гройтер Фюрт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Айнтрахт Бр 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Нюрнберг 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Philipp Strompf уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Айнтрахт Бр
2.10
5.20
4.40
Все Коэффициенты
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