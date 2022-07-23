Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
4' ГолЭггештайн Йоханнес
18' Желтая карточкаМедич Яков
1:1
33' ПенальтиКерк Себастьян
53' Желтая карточкаДем Янник
Ход матча
4'
18'
33'
1:1
53'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
20
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Алерс СёренВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Ганновер 96
Санкт-Паули
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|1
|0.5
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.5
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.5
|Ирвайн Джексон
|1
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.5
|Дашнер Лукас
|1
|0.5
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Дашнер Лукас
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Санкт-Паули
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|6.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Ганновер 96
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Санкт-Паули
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ганновер 96
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ганновер 96
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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