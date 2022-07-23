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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 33600
Ганновер 96
2:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
4' Гол
Эггештайн Йоханнес
18' Желтая карточка
Медич Яков
1:1
33' Пенальти
Керк Себастьян
53' Желтая карточка
Дем Янник
2:1
71' Гол
Кён Деррик
80' Желтая карточка
Смит Эрик
90' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
2:2
90' Гол
Ирвайн Джексон
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Эггештайн Йоханнес
18'
 
Медич Яков
33'
Керк Себастьян
1:1
53'
Дем Янник
 
54'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
58'
 
Отто Давид
Матанович Игорь
68'
 
Фазлии Бетим
Медич Яков
71'
Кён Деррик
(Безушков Макс)
2:1
79'
Enzo Leopold
Шауб Луис
 
79'
Тойхерт Седрик
Керк Себастьян
 
80'
 
Смит Эрик
81'
 
Меткалф Коннор
Хартель Марсель
81'
 
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
81'
 
Бухальфа Карло
Смит Эрик
88'
Вайдандт Хендрик
Бейер Максимилиан
 
88'
Штольце Себастьян
Нильсен Ховард
 
90'
 
Ирвайн Джексон
90'
2:2
Ирвайн Джексон

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
7
Безушков
Макс
37
Керк
Себастьян
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
1
Смарш
Деннис
2
Салиакас
Манолис
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
34
Матанович
Игорь
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Санкт-Паули

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 1 0.5
Кён Деррик 1 0.5
Керк Себастьян 1 (1) 0.5
Безушков Макс 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 1
Пакарада Леарт 1 (1) 0.5
Эггештайн Йоханнес 1 0.5
Дашнер Лукас 1 0.5

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 1 0
Медич Яков 1 0
Дашнер Лукас 1 0
Бухальфа Карло 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
6. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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    • Желтая карточка
      53'
      Дем Янник получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Керк Себастьян из команды Ганновер 96 забивает с точки!
    • Желтая карточка
      18'
      Медич Яков получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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