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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Пари НН
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 61
Пари НН 6.6% (4)
X 6.6% (4)
ЦСКА Москва 86.9% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
ЦСКА Москва
4.80
4.05
2.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Пари НН
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кротов Вячеслав 1 0.5
Калинский Николай 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карраскаль Хорхе 2 (1) 1
Медина Хесус 2 1
Обляков Иван 1 0.5
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 1 1
Шарипов Альберт 1 0
Милсон 1 0
Майга Мамаду 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 4 часа 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Пари НН 6.6% (4)
    X 6.6% (4)
    ЦСКА Москва 86.9% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    ЦСКА Москва
    4.80
    4.05
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Пари НН - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Пари НН
    6.5% (4)
    Ничья
    6.5% (4)
    ЦСКА Москва
    87.1% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    35.5% (22)
    0:2 ЦСКА Москва
    14.5% (9)
    0:1 ЦСКА Москва
    14.5% (9)
    1:3 ЦСКА Москва
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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    Пари НН
    ЦСКА Москва
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