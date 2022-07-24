Стадион: Нижний Новгород
Позже
История личных встреч
Пари НН
ЦСКА Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кротов Вячеслав
|1
|0.5
|Калинский Николай
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|1
|Медина Хесус
|2
|1
|Обляков Иван
|1
|0.5
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|1
|1
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2
ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - ЦСКА Москва
Исход игры
Пари НН
6.5% (4)
Ничья
6.5% (4)
ЦСКА Москва
87.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
35.5% (22)
0:2 ЦСКА Москва
14.5% (9)
0:1 ЦСКА Москва
14.5% (9)
1:3 ЦСКА Москва
9.7% (6)
1:1 Ничья
4.8% (3)
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