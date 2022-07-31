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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 139
Крылья Советов 81.3% (113)
X 13.7% (19)
Торпедо Москва 5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Торпедо Москва
1.66
4.45
6.45
Все Коэффициенты
Новости
Крылья Советов
Торпедо Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ТМК
2:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 1
Ежов Роман 1 0.5
Якуба Денис 1 0.5
Коваленко Александр 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Горшков Юрий 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лебеденко Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" принимают московское "Торпедо". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 139
Крылья Советов 81.3% (113)
X 13.7% (19)
Торпедо Москва 5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Торпедо Москва
1.66
4.45
6.45
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Торпедо Москва

Исход игры
Крылья Советов
81.6% (115)
Ничья
13.5% (19)
Торпедо Москва
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
64.41% (76)
Нет
35.59% (42)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
34% (48)
2:0 Крылья Советов
17% (24)
1:0 Крылья Советов
10.6% (15)
3:1 Крылья Советов
7.1% (10)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:2 Торпедо Москва
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Крылья Советов
1.4% (2)
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Крылья Советов
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