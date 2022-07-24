Стадион: Solidarnost Arena
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|1
|Ежов Роман
|1
|0.5
|Якуба Денис
|1
|0.5
|Коваленко Александр
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лебеденко Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Торпедо Москва
Исход игры
Крылья Советов
84.2% (48)
Ничья
8.8% (5)
Торпедо Москва
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
62.26% (33)
Нет
37.74% (20)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
38.6% (22)
2:0 Крылья Советов
22.8% (13)
1:0 Крылья Советов
10.5% (6)
1:2 Торпедо Москва
5.3% (3)
2:2 Ничья
5.3% (3)
3:1 Крылья Советов
3.5% (2)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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