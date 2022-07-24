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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ТМК
2:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 1
Ежов Роман 1 0.5
Якуба Денис 1 0.5
Коваленко Александр 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Горшков Юрий 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лебеденко Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3
Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 83.3% (45)
    X 9.3% (5)
    Торпедо Москва 7.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.67
    4.36
    6.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Торпедо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    84.2% (48)
    Ничья
    8.8% (5)
    Торпедо Москва
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    38.6% (22)
    2:0 Крылья Советов
    22.8% (13)
    1:0 Крылья Советов
    10.5% (6)
    1:2 Торпедо Москва
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    3:1 Крылья Советов
    3.5% (2)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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    Торпедо Москва
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