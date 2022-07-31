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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 158
Спартак Москва 86.7% (137)
X 7% (11)
Оренбург 6.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Оренбург
1.47
5.13
8.00
Все Коэффициенты
Новости
57
Селихов
Александр
82
Хлусевич
Даниил
68
Литвинов
Руслан
23
Чернов
Никита
13
Рыбус
Мацей
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
35
Мартинс
Кристофер
8
Мозес
Виктор
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
1
Гошев
Евгений
12
Малых
Андрей
3
Сиваков
Михаил
4
Хотулёв
Данила
19
Эктов
Александр
55
Капленко
Кирилл
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
2
Полуяхтов
Владимир
8
Башич
Иван
80
Марин
Джимми
77
Сычевой
Владимир
Спартак Москва
4-3-3
Оренбург
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Москва
Оренбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мозес Виктор 2 1
Промес Куинси 1 0.5
Зобнин Роман 1 0.5
Мартинс Кристофер 0 0
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 1.5
Аюпов Тимур 1 0.5
Гурциев Батраз 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0
Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2
Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Спартак" сыграет дома с "Оренбургом".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 158
Спартак Москва 86.7% (137)
X 7% (11)
Оренбург 6.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Оренбург
1.47
5.13
8.00
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург

Исход игры
Спартак Москва
86.5% (141)
Ничья
7.4% (12)
Оренбург
6.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.5% (40)
2:1 Спартак Москва
18.4% (30)
3:1 Спартак Москва
12.9% (21)
1:0 Спартак Москва
6.7% (11)
1:1 Ничья
3.1% (5)
4:1 Спартак Москва
1.2% (2)
3:2 Спартак Москва
1.2% (2)
4:0 Спартак Москва
1.2% (2)
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