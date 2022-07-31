Стадион: Открытие Банк Арена
Позже
13
Рыбус
Мацей
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Diego Acosta
-
23 Lucas Vera
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Спартак Москва
Оренбург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мозес Виктор
|2
|1
|Промес Куинси
|1
|0.5
|Зобнин Роман
|1
|0.5
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|3
|1.5
|Аюпов Тимур
|1
|0.5
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0
Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2
Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург
Исход игры
Спартак Москва
86.5% (141)
Ничья
7.4% (12)
Оренбург
6.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.5% (40)
2:1 Спартак Москва
18.4% (30)
3:1 Спартак Москва
12.9% (21)
1:0 Спартак Москва
6.7% (11)
1:1 Ничья
3.1% (5)
4:1 Спартак Москва
1.2% (2)
3:2 Спартак Москва
1.2% (2)
4:0 Спартак Москва
1.2% (2)
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