Спартак Москва

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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Спартак" сыграет дома с "Оренбургом".

Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!