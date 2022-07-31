Желтую карточку за грубый фол против Байрамяна получил Чёрный.

Миронов после скидки Комличенко не бьет с правого края штрафной, зарабатывая лишь угловой.

Угловой в исполнении "Ростова" получается не самым удачным, но мяч остается под контролем дончан. В итоге проникающий пас Осипенко получается неточным.

Приближается к концу первый тайм в Ростове-на-Дону, пока у нас вырисовывается самый нерезультативный матч тура.

Вообще в третьем туре 6 матчей из 7 стали "верховыми", 29 голов забито в семи матчах.

Мирзов нарушает правила на фланге против Сильянова, штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Ростов". Ждём чудо-подачи от Уткина.

Глушаков со штрафного подает на дальнюю штангу, где Глебов опередил Тихого, плюс у защитника "Химок" зафиксирован офсайд.

Чернов после передачи Байрамяна в касание подает в штрафную гостей, но химчане справляются с угрозой, выигрывая верховое единоборство.

Паузу на водопой организует Владислав Безбородов, +29 в Ростове-на-Дону было перед началом матча.

Миронов получает желтую карточку за игру рукой на своей половине поля, прервал Алексей передачу Гбане.

Глушаков снова исполняет подачу со штрафного, но борьбу на втором этаже ростовчане оставляют за собой.

66 процентов игрового времени мячом владеет "Ростов", однако контрвыпады "Химок" сегодня выглядят даже чуть опаснее.

"Химки" надолго забирают мяч под свой контроль, но особого продвижения вперед у команды Сергея Юрана нет.

Боженов получает мяч на правом краю штрафной, однако пробить по воротам Кириллу не позволяет Осипенко.

20' Уткин забрасывает мяч на правый край штрафной, куда стремился Сильянов, но в итоге снаряд ускакал за лицевую линию.

19' Некоторое затишье на поле "Ростов-Арены", мяч мечется между штрафных площадок, команды не могут установить над ним контроль.

17' Ломовицкий отмечается попыткой удара с 18 метров - мяч попадает в защитника и по дуге прилетает в руки Песьякову.

16' Полоз перед штрафной "Химок" откатывает мяч на Миронова, который в касание пробивает с 22 метров правее створа.

15' Боженов жестко подкатывается под Чернова на фланге, первая желтая карточка в нашем матче.

14' Ломовицкий врывается в штрафную с правого края, убирает мяч под себя, уходит от двоих соперников и отдал на Глушакова, который пяткой пробил в соперника. При этом Денис обращается к Александру, мол, надо было бить сразу.

13' Полоз после передачи Байрамяна с фланга ворвался в штрафную гостей, но Никитин в подкате обстановку успокаивает.

12' Снова есть работа у помощника Владислава Безбородова, Глушаков снова оказался в положении "вне игры".

11' Уткин получает возможность для удара с правой ноги из опорной зоны - Лантратов спасает свои ворота.