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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
0:0
Первый тайм: 39'
Химки
0'
15' Желтая карточка
Боженов Кирилл
27' Желтая карточка
Миронов Алексей
34' Желтая карточка
Чёрный Артур

Ход матча

15'
 
Боженов Кирилл
27'
Миронов Алексей
 
34'
 
Чёрный Артур
Прогнозы 151
Ростов 78.8% (119)
X 15.2% (23)
Химки 6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Химки
1.91
3.90
4.80
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
18
Прохин
Данила
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
47
Уткин
Даниил
8
Миронов
Алексей
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
5
Никитин
Алексей
15
Данилкин
Егор
87
Боженов
Кирилл
4
Идову
Брайн
42
Гбане
Роман
Мори
19
Чёрный
Артур
11
Ломовицкий
Александр
8
Глушаков
Денис
77
Мирзов
Резиуан
Ростов
4-1-4-1
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Ростов
Химки

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 0.67
Уткин Даниил 1 0.33
Глебов Данил 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирзов Резиуан 2 0.67
Долгов Александр 1 0.33
Руденко Александр Александрович 1 0.33
Ломовицкий Александр 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 2 0
Миронов Алексей 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Прохин Данила 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 2 0
Садыгов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2
Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2
Химки
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0
Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6. Химки 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
7. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Ростов 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Ростов 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Химки 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО!
  • Фол, нарушение
    39'
    Мирзов нарушает правила на фланге против Сильянова, штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Ростов". Ждём чудо-подачи от Уткина.
  • 38'
    Вообще в третьем туре 6 матчей из 7 стали "верховыми", 29 голов забито в семи матчах.
  • 37'
    Приближается к концу первый тайм в Ростове-на-Дону, пока у нас вырисовывается самый нерезультативный матч тура.
  • Угловой
    35'
    Угловой в исполнении "Ростова" получается не самым удачным, но мяч остается под контролем дончан. В итоге проникающий пас Осипенко получается неточным.
  • 34'
    Миронов после скидки Комличенко не бьет с правого края штрафной, зарабатывая лишь угловой.
  • Желтая карточка
    33'
    Желтую карточку за грубый фол против Байрамяна получил Чёрный.
  • 33'
    Боженов получает мяч на правом краю штрафной, однако пробить по воротам Кириллу не позволяет Осипенко.
  • 31'
    "Химки" надолго забирают мяч под свой контроль, но особого продвижения вперед у команды Сергея Юрана нет.
  • 29'
    66 процентов игрового времени мячом владеет "Ростов", однако контрвыпады "Химок" сегодня выглядят даже чуть опаснее.
  • 28'
    Глушаков снова исполняет подачу со штрафного, но борьбу на втором этаже ростовчане оставляют за собой.
  • Желтая карточка
    27'
    Миронов получает желтую карточку за игру рукой на своей половине поля, прервал Алексей передачу Гбане.
  • 24'
    Паузу на водопой организует Владислав Безбородов, +29 в Ростове-на-Дону было перед началом матча.
  • 23'
    Чернов после передачи Байрамяна в касание подает в штрафную гостей, но химчане справляются с угрозой, выигрывая верховое единоборство.
  • Офсайд
    21'
    Глушаков со штрафного подает на дальнюю штангу, где Глебов опередил Тихого, плюс у защитника "Химок" зафиксирован офсайд.
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    • 20'
      Уткин забрасывает мяч на правый край штрафной, куда стремился Сильянов, но в итоге снаряд ускакал за лицевую линию.
    • 19'
      Некоторое затишье на поле "Ростов-Арены", мяч мечется между штрафных площадок, команды не могут установить над ним контроль.
    • 17'
      Ломовицкий отмечается попыткой удара с 18 метров - мяч попадает в защитника и по дуге прилетает в руки Песьякову.
    • 16'
      Полоз перед штрафной "Химок" откатывает мяч на Миронова, который в касание пробивает с 22 метров правее створа.
    • Желтая карточка
      15'
      Боженов жестко подкатывается под Чернова на фланге, первая желтая карточка в нашем матче.
    • 14'
      Ломовицкий врывается в штрафную с правого края, убирает мяч под себя, уходит от двоих соперников и отдал на Глушакова, который пяткой пробил в соперника. При этом Денис обращается к Александру, мол, надо было бить сразу.
    • 13'
      Полоз после передачи Байрамяна с фланга ворвался в штрафную гостей, но Никитин в подкате обстановку успокаивает.
    • Офсайд
      12'
      Снова есть работа у помощника Владислава Безбородова, Глушаков снова оказался в положении "вне игры".
    • 11'
      Уткин получает возможность для удара с правой ноги из опорной зоны - Лантратов спасает свои ворота.
    • 10'
      Осипенко неожиданно ворвался в штрафную соперника и пробил с носка, однако мяч угодил в защитника.
    • 9'
      Байрамян с левого фланга низом стреляет в штрафную гостей, но оборона справляется, в следующей фазе атаки Чернов верхом направил снаряд в руки Лантратову.
    • 8'
      Мирзов с левого фланга низом катит на Гбане, который с разворота пробивает в ближний угол - Песьяков ловит мяч.
    • Офсайд
      7'
      Больше "Химки" владеют мячом на старте встречи, сейчас позиционная атака гостей завершается попаданием Глушакова в офсайд.
    • 5'
      Застревает мяч на правом фланге атаки "Химок", сразу 4 аута подряд зарабатывают гости.
    • 3'
      Еще одну атаку "Химок" плохой передачей загубил Гбане, Сильянов перехватил мяч на фланге, опередив Идову.
    • 2'
      Ломовицкий на дриблинге вошел в штрафную, собрал вокруг себя нескольких соперников, те выбили мяч на Чёрного, который отметился заблокированным ударом.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Химки

    Исход игры
    Ростов
    78.8% (119)
    Ничья
    15.2% (23)
    Химки
    6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    41.7% (63)
    1:0 Ростов
    13.9% (21)
    1:1 Ничья
    8.6% (13)
    2:0 Ростов
    6.6% (10)
    3:1 Ростов
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
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    Ростов
    Химки
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