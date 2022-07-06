Стадион: Акер
0'
0:0
35' Не забитый пенальтиSivert Heggheim Mannsverk
1:0
51' ГолФофана Датро
55' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
57' Желтая карточкаErik Sandberg
1:1
65' ГолШрётер Феликс
90'+6
Ход матча
35'
51'
1:0
57'
65'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|4
|0.31
|Фофана Датро
|4
|0.31
|Эйкрем Магнус
|3
|0.23
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.15
|Линнес Мартин
|2
|0.15
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.15
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.08
|Зехнини Рафик
|1
|0.08
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.08
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.08
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|3
|0.25
|Симсир Араль
|1
|0.08
|Бренден Эрик
|1
|0.08
|Фуртадо Уиллис
|1
|0.08
|Mathias Haarup
|1
|0.08
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|John Olav Norheim
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
4
40%
5
50%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
21
8
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
2
10%
3
38%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
43%
3
16%
61-75
4
29%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2
Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|13
|9
|3
|1
|27 - 12
|30
|2.
|Мольде
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|3.
|Викинг
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Сарпсборг-08
|12
|6
|1
|5
|28 - 18
|19
|6.
|Будё-Глимт
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|8.
|Русенборг
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|9.
|Одд
|13
|6
|0
|7
|14 - 19
|18
|10.
|Хам-Кам
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|12
|3
|2
|7
|7 - 20
|11
|16.
|Кристиансунд
|10
|0
|1
|9
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|3.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|4.
|Стрёмсгодсет
|6
|4
|0
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Будё-Глимт
|6
|2
|4
|0
|13 - 7
|10
|10.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|11.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Сарпсборг-08
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Одд
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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