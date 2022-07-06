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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
1:1
Конец матча
Дьерв
0'
0:0
35' Не забитый пенальти
Sivert Heggheim Mannsverk
1:0
51' Гол
Фофана Датро
55' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
57' Желтая карточка
Erik Sandberg
1:1
65' Гол
Шрётер Феликс
90'+6

Ход матча

24'
Хауган Эйрик
Бьорнбак Мартин
 
35'
Sivert Heggheim Mannsverk
0:0
46'
 
Угланн Микаэль
Фуртадо Уиллис
46'
 
Симсир Араль
Диалло Амаду
51'
Фофана Датро
(Брейвик Эмиль)
1:0
55'
Sivert Heggheim Mannsverk
 
57'
 
Erik Sandberg
65'
1:1
Шрётер Феликс
(Симсир Араль)
75'
 
Iman Mafi
Torje Wichne
75'
Зехнини Рафик
Коса Маркус Андреас
 
80'
 
Kristian Sirum Novak
Шрётер Феликс
83'
Кнутсон Эрлинг
Фофана Датро
 
83'
Хуссейн Эцаз
Брейвик Эмиль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
20
Oeystein
Oevretveit
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
11
Шрётер
Феликс
17
Диалло
Амаду
Мольде
3-5-2
Дьерв
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 4 0.31
Фофана Датро 4 0.31
Эйкрем Магнус 3 0.23
Хёуген Кристоффер 2 0.15
Линнес Мартин 2 0.15
Коса Маркус Андреас 2 0.15
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.08
Зехнини Рафик 1 0.08
Брюнхильдсен Ола 1 0.08
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.08
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 3 0.25
Симсир Араль 1 0.08
Бренден Эрик 1 0.08
Фуртадо Уиллис 1 0.08
Mathias Haarup 1 0.08
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Фофана Датро 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Вихманн Матиас 1 0
John Olav Norheim 1 0
Erik Sandberg 1 0
Torje Wichne 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Диалло Амаду 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
4
40%
5
50%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

21
8
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
2
10%
3
38%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
43%
3
16%
61-75
4
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2
Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 13 9 3 1 27 - 12 30
2. Мольде 13 8 3 2 23 - 12 27
3. Викинг 14 6 4 4 25 - 18 22
4. Стрёмсгодсет 13 6 2 5 20 - 21 20
5. Сарпсборг-08 12 6 1 5 28 - 18 19
6. Будё-Глимт 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
8. Русенборг 12 4 6 2 20 - 15 18
9. Одд 13 6 0 7 14 - 19 18
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 12 3 2 7 7 - 20 11
16. Кристиансунд 10 0 1 9 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
3. Мольде 7 4 1 2 14 - 9 13
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
8. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
9. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
10. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Одд 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
10. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 5 0 1 4 2 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Sivert Heggheim Mannsverk пробил пенальти, но не смог забить!
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