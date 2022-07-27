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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Фенербахче" принимает киевское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.