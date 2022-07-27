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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 139
Фенербахче 72.7% (101)
X 17.3% (24)
Динамо Киев 10.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Динамо Киев
1.96
4.05
4.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
32
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
5
Виллиан
Арао
17
Кавечи
Ирфан
80
Юксек
Исмаил
9
Росси
Диего
15
Кинг
Джошуа
13
Валенсия
Эннер
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
41
Беседин
Артём
Фенербахче
4-1-3-2
Динамо Киев
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Динамо Киев

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0
ТМК
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Беседин Артём 1 0

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0
Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Фенербахче" принимает киевское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 139
Фенербахче 72.7% (101)
X 17.3% (24)
Динамо Киев 10.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Динамо Киев
1.96
4.05
4.85
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фенербахче - Динамо Киев онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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Прогнозы на матч Фенербахче - Динамо Киев

Исход игры
Фенербахче
73.2% (104)
Ничья
16.9% (24)
Динамо Киев
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
36.6% (52)
1:0 Фенербахче
19.7% (28)
1:1 Ничья
10.6% (15)
2:0 Фенербахче
7% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:0 Фенербахче
1.4% (2)
3:1 Фенербахче
1.4% (2)
1:2 Динамо Киев
1.4% (2)
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Фенербахче
Динамо Киев
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