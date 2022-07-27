Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Позже
41
Салаи
Аттила
17
Кавечи
Ирфан
80
Юксек
Исмаил
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Фенербахче
Динамо Киев
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0
Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фенербахче - Динамо Киев
Исход игры
Фенербахче
73.2% (104)
Ничья
16.9% (24)
Динамо Киев
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
36.6% (52)
1:0 Фенербахче
19.7% (28)
1:1 Ничья
10.6% (15)
2:0 Фенербахче
7% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:0 Фенербахче
1.4% (2)
3:1 Фенербахче
1.4% (2)
1:2 Динамо Киев
1.4% (2)
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