Стадион: Летцигрунд
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
23
Ронер
Фабиан
81
Медина
Кевин
20
Кади
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Цюрих
Карабах
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбери Линдрит
|1
|1
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|1
|Герреро Адрия
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кади
|3
|1
|Ваджи Ибраима
|2
|0.67
|Озобич Филип
|1
|0.33
|Медина Кевин
|1
|0.33
|Гусейнов Аббас
|1
|0.33
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорншу Марк
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Шейдаев Рамиль
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Карабах
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1
Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Цюрих - Карабах
Исход игры
Цюрих
39% (90)
Ничья
11.7% (27)
Карабах
49.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
57.62% (121)
Меньше
42.38% (89)
Обе команды забьют
Да
65.71% (138)
Нет
34.29% (72)
Популярный счёт
1:2 Карабах
26% (60)
2:1 Цюрих
20.3% (47)
0:2 Карабах
8.7% (20)
0:1 Карабах
8.7% (20)
1:1 Ничья
7.8% (18)
1:0 Цюрих
6.5% (15)
2:0 Цюрих
6.5% (15)
3:1 Цюрих
3% (7)
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