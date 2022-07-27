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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Цюрих
 
Позже
Карабах
Прогнозы 228
Цюрих 39% (89)
X 11.8% (27)
Карабах 49.1% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Карабах
3.00
3.71
3.45
Все Коэффициенты
Новости
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
8
Сельнес
Оле
17
Конде
Шейк
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
5
Медведев
Максим
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
8
Янкович
Марко
7
Алмейда
Ричард
77
Шейдаев
Рамиль
20
Кади
10
Зубир
Абделла
25
Ваджи
Ибраима
Цюрих
4-3-3
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Карабах

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбери Линдрит 1 1
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 1
Герреро Адрия 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 3 1
Ваджи Ибраима 2 0.67
Озобич Филип 1 0.33
Медина Кевин 1 0.33
Гусейнов Аббас 1 0.33
Шейдаев Рамиль 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 1 0
Сельнес Оле 1 0
Алити Фидан 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 2 0
Кади 2 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Медина Кевин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Андраде Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Карабах
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1
Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Цюрих - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Линдхут Аллард

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 228
    Цюрих 39% (89)
    X 11.8% (27)
    Карабах 49.1% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цюрих
    Ничья
    Карабах
    3.00
    3.71
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Цюрих - Карабах онлайн

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    Прогнозы на матч Цюрих - Карабах

    Исход игры
    Цюрих
    39% (90)
    Ничья
    11.7% (27)
    Карабах
    49.4% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.62% (121)
    Меньше
    42.38% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (138)
    Нет
    34.29% (72)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    26% (60)
    2:1 Цюрих
    20.3% (47)
    0:2 Карабах
    8.7% (20)
    0:1 Карабах
    8.7% (20)
    1:1 Ничья
    7.8% (18)
    1:0 Цюрих
    6.5% (15)
    2:0 Цюрих
    6.5% (15)
    3:1 Цюрих
    3% (7)
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    Цюрих
    Карабах
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