Стадион: Орашенеч
0:2
Второй тайм: 84'
0'
54' Желтая карточкаSzilard Veres
0:1
58' ПенальтиПетре Адриан
75' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
0:2
76' ПенальтиПетре Адриан
81' Undefined phrase: football_event_Daniel Toma
Ход матча
54'
58'
0:1
76'
0:2
81'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
90
Bogdan
Rusu
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Vlad Pop
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Andrei Borza
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
Вииторул Констанца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артян Андрей
|1
|0.5
|Грамени Константин
|1
|0.5
|Петре Адриан
|1 (1)
|0.5
|Питу Алекси
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Szilard Veres
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ион Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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