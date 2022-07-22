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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Миовени
0:2
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
54' Желтая карточка
Szilard Veres
0:1
58' Пенальти
Петре Адриан
75' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
0:2
76' Пенальти
Петре Адриан
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Daniel Toma
83' Красная карточка
Daniel Toma
86' Желтая карточка
Неделку Драгош
0:2
90' Не забитый пенальти
Войня Альберт
90'+6
13
Кроитору
Флавиус
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
8
Szilard
Veres
7
Daniel
Toma
30
Сербаника
Даниел
10
Valentin
Cosereanu
90
Bogdan
Rusu
89
Stefan
Blanaru
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
11
Торже
Андрей-Габриэль
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
Миовени
Вииторул Констанца

История личных встреч

Миовени
Вииторул Констанца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 2 (2) 1
Артян Андрей 1 0.5
Грамени Константин 1 0.5
Питу Алекси 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Toma 0 1
Szilard Veres 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделку Драгош 1 0
Ион Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
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