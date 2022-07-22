Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Как он промахнулся? Robert Ion имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Как он промахнулся? Скарлатаче Адриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Albert Voinea имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

87' Andrei Borza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Миовени

85' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Robert Ion из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.

85' Петре Адриан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

85' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' УДАЛЕНИЕ! - Daniel Toma увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

83' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Daniel Toma из команды Миовени - была желтая, а стала красная.

82' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

80' Тактическая замена. Szilard Veres уходит с поля и его заменяет Albert Voinea

79' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Молдовяну Роберт из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Г О О О О О Л - Петре Адриан из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Flavius Croitoru прыгнул не в ту сторону.

75' После проверки VAR судья изменил решение - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Robert Ion из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

72' Robert Ion из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.

70' Миовени выполняет удар от ворот.

70' Матч возобновлен

69' Dorinel Oancea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

69' Отличные скиллы показывает Robert Ion, обводя своих соперников

68' Тактическая замена. Грамени Константин уходит с поля и его заменяет Kevin Grobry

68' Szilard Veres навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Кики Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Robert Ion предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

64' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Миовени выполняет удар от ворот.

63' Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

63' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Миовени выполняет удар от ворот.

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Антал Ливиу

58' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О О Л - Петре Адриан из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Flavius Croitoru прыгнул не в ту сторону.

56' Robert Ion из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

56' Robert Ion из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.

56' Robert Ion из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Szilard Veres получил желтую карточку от судьи

54' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

53' Игрок Bogdan Rusu из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Robert Ion из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

49' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Robert Ion из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

46' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Питу Алекси уходит с поля и его заменяет Robert Ion