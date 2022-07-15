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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 4'
Миовени
0'
Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Миовени
2.73
3.12
4.33
Все Коэффициенты
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
7
Петреску
Петришор
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
21
Alexandru
Iacob
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
23
Панаит
Андрей
8
Szilard
Veres
11
Триф
Разван
80
Emanuel
Dat
9
Войня
Альберт
20
Бузьюк
Александру
Германнштадт
Миовени

История личных встреч

Германнштадт
Миовени

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

LIQ
1:2
LIQ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:1

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0
Команда И В Н П Г О
1. Германнштадт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Миовени 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Германнштадт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Миовени 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Миовени 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Германнштадт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • 1'
    Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Опрут Рауль из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Миовени начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Миовени
2.73
3.12
4.33
Все Коэффициенты
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