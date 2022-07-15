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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Германнштадт
3:0
Конец матча
Миовени
0'
1:0
28' Гол
Паращив Даниэль
2:0
62' Гол
Альхассан Баба
3:0
67' Гол
Альхассан Баба
90' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
90'+3
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
7
Петреску
Петришор
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
21
Alexandru
Iacob
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
23
Панаит
Андрей
8
Szilard
Veres
11
Триф
Разван
80
Emanuel
Dat
9
Войня
Альберт
20
Бузьюк
Александру
Германнштадт
Миовени

История личных встреч

Германнштадт
Миовени

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

LIQ
1:2
LIQ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альхассан Баба 2 2
Паращив Даниэль 1 1
Бейян Флориан 0 0
Петреску Петришор 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балауре Сильвиу 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Митря Влад из команды Миовени отправил кросс в штрафную...
    • 88'
      Миовени контролирует мяч.
    • 87'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Триф Разван из команды Миовени делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 87'
      Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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