Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Германнштадт выполняет удар от ворот.

86' Тактическая замена. Albert Voinea уходит с поля и его заменяет Valentin Cosereanu

84' Iustin Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Александру Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок команды Миовени делает подачу своему товарищу по команде.

79' Отличная возможность! Бухэчяну Валентин упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

79' Calin Popescu из команды Германнштадт делает заброс на партнера по команде.

79' Calin Popescu из команды Германнштадт идет с мячом вперед на обострение...

78' Albert Voinea из команды Миовени в офсайде

78' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Calin Popescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...

78' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Игрок Szilard Veres из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Германнштадт выполняет удар от ворот.

73' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Petrisor Petrescu получил травму и заменен. Балауре Сильвиу выходит на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Команда Германнштадт забила решающий гол в последние минуты игры!

67' Calin Popescu сделал результативную передачу.

67' Г О О О О Л - Альхассан Баба забивает с правой ноги!

67' Calin Popescu из команды Германнштадт делает передачу одноклубнику.

67' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Игрок команды Миовени делает подачу своему товарищу по команде.

66' Германнштадт выполняет удар от ворот.

66' Тактическая замена. Ороиан Александру уходит с поля и его заменяет Calin Popescu

65' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Панаит Андрей уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru

63' Игрок команды Миовени делает подачу своему товарищу по команде.

62' Petrisor Petrescu сделал результативную передачу.

62' ШАНС! Альхассан Баба вышел один на один с голкипером...

62' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

62' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Судья свистит. Petrisor Petrescu атаковал сзади соперника. Это Emanuel Dat заработал своей команде штрафной

60' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

57' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Александру Якоб наказан за толчок Petrisor Petrescu

56' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Александру Якоб нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

55' Илиев Пламен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Германнштадт выполняет удар от ворот.

50' Миовени выполняет удар от ворот.

50' О, нет. Из многообещающей позиции Sota Mino из команды Германнштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вратарь парирует удар, который нанес Albert Voinea, и мяч снова в игре

46' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.