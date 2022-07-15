Стадион: Газ Метан
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолПаращив Даниэль
2:0
62' ГолАльхассан Баба
3:0
67' ГолАльхассан Баба
90' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
90'+3
Ход матча
28'
1:0
62'
67'
3:0
90'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
80
Emanuel
Dat
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
16 Saeed Issah
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
-
80 Emanuel DatНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Митря ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
История личных встреч
Германнштадт
Миовени
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альхассан Баба
|2
|2
|Паращив Даниэль
|1
|1
|Бейян Флориан
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балауре Сильвиу
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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