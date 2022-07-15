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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Перерыв
Сепси
0'
1:0
29' Гол
Густаво Важенин
33' Желтая карточка
Баярам Штефан
44' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан

Ход матча

26'
Густаво Важенин
Рогульич Анте
 
29'
Густаво Важенин
(Иван Андрей)
1:0
33'
Баярам Штефан
 
44'
 
Бэрбуц Кристиан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Сепси
2.14
3.26
3.60
Все Коэффициенты
13
Пильячелли
Мирко
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
24
Рогульич
Анте
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
82
Ниняй
Бранислав
6
Паун
Николае
21
Бэрбуц
Кристиан
8
Георге
Ион
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 1 1
Иван Андрей 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баярам Штефан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэрбуц Кристиан 1 0

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Сепси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1
Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
3. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сепси 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Университатя Крайова 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Сепси
    2.14
    3.26
    3.60
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