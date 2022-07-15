Стадион: Ион Облеменко
1:0
Перерыв
0'
1:0
29' ГолГуставо Важенин
33' Желтая карточкаБаярам Штефан
44' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
Ход матча
29'
1:0
33'
44'
Владение мячом
2
Папп
Пол
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
31 Русу ДенисВратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|1
|1
|Иван Андрей
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баярам Штефан
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Сепси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1
Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сепси
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Университатя Крайова
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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