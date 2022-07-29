Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
16'
17'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
23
Ион
Роберт
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вииторул Констанца
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров