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Румыния: Суперлига


Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Первый тайм: 23'
Киндия Тырговиште
0'
16' Желтая карточка
Дулка Марко
17' Желтая карточка
Попеску Михай

Ход матча

16'
 
Дулка Марко
17'
Попеску Михай
 

Владение мячом

12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
11
Торже
Андрей-Габриэль
9
Петре
Адриан
23
Ион
Роберт
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
88
Ионицэ
Адриан
10
Негуц
Кристиан
5
Воробьев
Модест
8
Дулка
Марко
80
Думитрашку
Денис
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
LIE
2:3
Л1ГБ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
4:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Вииторул Констанца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Вииторул Констанца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вииторул Констанца 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
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