Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Шамед Нассер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

86' Kevin Grobry из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

86' Тактическая замена. Дулка Марко уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

85' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

83' Купер Годберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ларие Йонуц наказан за толчок Daniel Celea

82' Kevin Grobry из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...

82' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

77' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Как он промахнулся? Торже Андрей-Габриэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Бензар Ромарио нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Cristian Negut получил травму и заменен. Шамед Нассер выходит на поле.

72' Выглядело как неплохой момент. Кэпушэ Тибериу из команды Киндия Тырговиште закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

72' Отличные скиллы показывает Кэпушэ Тибериу , обводя своих соперников

71' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Грамени Константин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Воробьев Модест получил желтую карточку от судьи

63' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Бензар Ромарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Торже Андрей-Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Назначен штрафной. Пострадал Cristian Negut, его свалил Грамени Константин

60' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Назначен штрафной. Пострадал Adrian Ionita, его свалил Бензар Ромарио

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

56' Kevin Grobry оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

54' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

50' Kevin Grobry выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

50' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

49' Безумный фол. Торже Андрей-Габриэль грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Ionita

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи

46' Назначен штрафной. Пострадал Denis Dumitrascu, его свалил Младен Себастьян

46' Тактическая замена. Попеску Михай уходит с поля и его заменяет Kevin Grobry

46' Тактическая замена. Robert Ion уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард