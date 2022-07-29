Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДулка Марко
17' Желтая карточкаПопеску Михай
35' Желтая карточкаПетре Адриан
46' Желтая карточкаМладен Себастьян
49' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
63' Желтая карточкаВоробьев Модест
90'+5
Ход матча
16'
17'
35'
46'
63'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
23
Ион
Роберт
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воробьев Модест
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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