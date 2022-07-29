Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Бэлан Адриан нанес удар, мяч был парирован, но Catalin Straton не удержал его в руках.

50' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бричаг Марьюс наказан за толчок Tony Njike

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Майк Сестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Университатя выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

44' Команда Арджеш сравняла счет! Игра продолжается!

43' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

39' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

38' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Isfan получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Alexandru Isfan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Отличные скиллы показывает Эли Лопес , обводя своих соперников

37' Удар от ворот произведет Университатя

36' Арджеш выполняет удар от ворот.

36' Матч возобновлен

35' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

34' ШАНС! Бричаг Марьюс нанес удар с лета, но не попал по воротам!

33' Игрок Гарита Пол из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Отличные скиллы показывает Гарита Пол , обводя своих соперников

33' Опасность! Alexandru Isfan из команды Арджеш отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Майк Сестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Филип Иоан из команды Университатя делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

32' Опасность! Баравикас Роландас из команды Университатя отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Tony Njike получает желтую карточку за толчок соперника.

29' Назначен штрафной. Пострадал Эли Лопес , его свалил Tony Njike.

29' Илие Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Удар от ворот произведет Университатя

26' Tony Njike из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Бертран Дориан из команды Арджеш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Илие Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Отличные скиллы показывает Бертран Дориан , обводя своих соперников

22' Удар от ворот произведет Университатя

21' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ох, нехорошо это выглядит. Илие Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Игра в одни ворота сейчас. Арджеш доминирует и владеет мячом

20' Илие Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Арджеш выполняет удар от ворот.

18' Как он промахнулся? Эли Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Баравикас Роландас пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Арджеш выполняет удар от ворот.

10' Удар от ворот произведет Арджеш

10' Баравикас Роландас из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

10' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эли Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Баравикас Роландас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Университатя начинает с центра поля