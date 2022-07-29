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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Арджеш
3:1
Конец матча
Университатя
0'
0:1
4' Гол
Бэлан Адриан
0:1
17' Не забитый пенальти
Пурече Флориан
29' Желтая карточка
Нжик Тони
39' Красная карточка
Илие Флорин
1:1
43' Гол
Alexandru Isfan
2:1
46' Гол
Alexandru Isfan
3:1
53' Гол
Гарита Пол
83' Желтая карточка
Тофан Костинел
90' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
90'+5
1
Стратон
Кэтэлин
23
Мариус
Марсел
Константин
5
Турда
Григоре
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
7
Райнов
Мартин
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
11
Alexandru
Isfan
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
33
Andrei
Gorcea
23
Баравикас
Роландас
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
20
Пурече
Флориан
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
Арджеш
Университатя

История личных встреч

Арджеш
Университатя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛI
1:1
ЛI
1:0
ЛI
0:0
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 2
Гарита Пол 1 1
Мариус Марсел Константин 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 1
Филип Иоан 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжик Тони 1 0
Тофан Костинел 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илие Флорин 0 1
Бричаг Марьюс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2
Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Университатя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0
Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Вииторул Констанца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Вииторул Констанца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вииторул Констанца 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Alexandru Isfan из команды Арджеш сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Арджеш заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Арджеш: 58%, Университатя: 42%.
  • Желтая карточка
    94'
    Бричаг Марьюс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    94'
    Меца Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья свистит. Бричаг Марьюс атаковал сзади соперника. Это Меца Давид заработал своей команде штрафной
  • 92'
    Арджеш контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Бойчук Александр задерживает мяч рукой
  • 92'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Martin Remacle из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 90'
    Университатя пытается что-то создать.
  • 90'
    Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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