Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
3:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБэлан Адриан
0:1
17' Не забитый пенальтиПурече Флориан
29' Желтая карточкаНжик Тони
39' Красная карточкаИлие Флорин
1:1
43' ГолAlexandru Isfan
2:1
46' ГолAlexandru Isfan
3:1
53' ГолГарита Пол
83' Желтая карточкаТофан Костинел
90' Желтая карточкаБричаг Марьюс
90'+5
Ход матча
4'
0:1
17'
0:1
29'
39'
43'
46'
2:1
53'
3:1
78'
83'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
14
Гарита
Пол
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дониса ЖулиоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erik Lincar
История личных встреч
Арджеш
Университатя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|2
|2
|Гарита Пол
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|1
|1
|Филип Иоан
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжик Тони
|1
|0
|Тофан Костинел
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илие Флорин
|0
|1
|Бричаг Марьюс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2
Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Университатя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0
Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вииторул Констанца
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров