Первый тайм

12' Кержаков на левом фланге оказался, решается на сольный проход, затем пас на Погребняка, чуть сильнее, чем было нужно.

11' Не прошла атака у москвичей, "Зенит" тут же ринулся в контрвыпад, однако дальше центра поля пройти не удалось.

9' Тимощук спокойно вошел в штрафную и подал, выбит оттуда мяч, но атака не закончилась, а вот после того, как не пустили Куртияна, который мяч подобрал, атака уже прервалась.

8' Поджал "Спартак" своего соперника, ходит у них мяч в чужой трети, но до самого главного дело никак не доходит, удара не состоялось.

7' И еще раз Тихонов хочет найти Баженова своим навесом с левого фланга, но на этот раз Никита до мяча не добрался.

6' Первый момент! Тихонов закрутил шикарную подачу на Баженова, тот пробил головой в дальний угол. Рядом со штангой!