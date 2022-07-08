0:0
Первый тайм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
Прогнозы на матч Зенит (легенды) 0:0 Спартак Москва (легенды)
Исход игры
Зенит (легенды)
42.1% (72)
Ничья
25.7% (44)
Спартак Москва (легенды)
32.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
96.23% (102)
Меньше
3.77% (4)
Обе команды забьют
Да
97.17% (103)
Нет
2.83% (3)
Популярный счёт
3:3 Ничья
10.5% (18)
2:1 Зенит (легенды)
7.6% (13)
2:2 Ничья
5.8% (10)
3:2 Зенит (легенды)
5.8% (10)
1:2 Спартак Москва (легенды)
3.5% (6)
2:3 Спартак Москва (легенды)
3.5% (6)
4:4 Ничья
3.5% (6)
4:3 Зенит (легенды)
2.3% (4)
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