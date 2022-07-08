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Зенит (легенды)
0:0
Первый тайм
Спартак Москва (легенды)
Прогнозы 171
Зенит (легенды) 42.1% (72)
X 25.7% (44)
Спартак Москва (легенды) 32.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит (легенды)
Ничья
Спартак Москва (легенды)
2.35
4.20
2.63
Все Коэффициенты
Зенит (легенды)
Спартак Москва (легенды)
  • Первый тайм
  • 12'
    Кержаков на левом фланге оказался, решается на сольный проход, затем пас на Погребняка, чуть сильнее, чем было нужно. 
  • 11'
    Не прошла атака у москвичей, "Зенит" тут же ринулся в контрвыпад, однако дальше центра поля пройти не удалось. 
  • 9'
    Тимощук спокойно вошел в штрафную и подал, выбит оттуда мяч, но атака не закончилась, а вот после того, как не пустили Куртияна, который мяч подобрал, атака уже прервалась. 
  • 8'
    Поджал "Спартак" своего соперника, ходит у них мяч в чужой трети, но до самого главного дело никак не доходит, удара не состоялось. 
  • 7'
    И еще раз Тихонов хочет найти Баженова своим навесом с левого фланга, но на этот раз Никита до мяча не добрался.
  • Опасный момент
    6'
    Первый момент! Тихонов закрутил шикарную подачу на Баженова, тот пробил головой в дальний угол. Рядом со штангой!
  • 5'
    Петербуржцы спокойно перевели мяч с фланга на фланг, затем Тимощук хотел обострить, самостоятельно пройдя вперед, остановили его. 
  • 4'
    А вот и атака москвичей, Тихонов взял на себя игру и пробил метров с 19. Прямо в руки Окрошидзе. 
  • 3'
    Кержаков прострелил с правого края штрафной площади, мимо всех прошел мяч, чем оказался недоволен Быстров. 
  • 2'
    Сразу же зенитовцы перехватили мяч, прострел справа на Радченко, не прошло. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче легенд "Зенита" и "Спартака". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 171
Зенит (легенды) 42.1% (72)
X 25.7% (44)
Спартак Москва (легенды) 32.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит (легенды)
Ничья
Спартак Москва (легенды)
2.35
4.20
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зенит (легенды) 0:0 Спартак Москва (легенды) онлайн

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Прогнозы на матч Зенит (легенды) 0:0 Спартак Москва (легенды)

Исход игры
Зенит (легенды)
42.1% (72)
Ничья
25.7% (44)
Спартак Москва (легенды)
32.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
96.23% (102)
Меньше
3.77% (4)
Обе команды забьют
Да
97.17% (103)
Нет
2.83% (3)
Популярный счёт
3:3 Ничья
10.5% (18)
2:1 Зенит (легенды)
7.6% (13)
2:2 Ничья
5.8% (10)
3:2 Зенит (легенды)
5.8% (10)
1:2 Спартак Москва (легенды)
3.5% (6)
2:3 Спартак Москва (легенды)
3.5% (6)
4:4 Ничья
3.5% (6)
4:3 Зенит (легенды)
2.3% (4)
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