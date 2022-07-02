Прогнозы на матч Зенит (легенды) - Спартак Москва (легенды)
Исход игры
Зенит (легенды)
37.5% (21)
Ничья
23.2% (13)
Спартак Москва (легенды)
39.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
96.08% (49)
Меньше
3.92% (2)
Обе команды забьют
Да
96.08% (49)
Нет
3.92% (2)
Популярный счёт
2:1 Зенит (легенды)
12.5% (7)
1:3 Спартак Москва (легенды)
8.9% (5)
4:4 Ничья
7.1% (4)
3:3 Ничья
7.1% (4)
1:2 Спартак Москва (легенды)
7.1% (4)
2:3 Спартак Москва (легенды)
7.1% (4)
3:2 Зенит (легенды)
5.4% (3)
2:2 Ничья
5.4% (3)
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