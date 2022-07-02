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Зенит (легенды)
 
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Спартак Москва (легенды)
Прогнозы 56
Зенит (легенды) 37.5% (21)
X 23.2% (13)
Спартак Москва (легенды) 39.3% (22)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит (легенды) - Спартак Москва (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2022, осталось 2 дня 7 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Зенит (легенды) 37.5% (21)
    X 23.2% (13)
    Спартак Москва (легенды) 39.3% (22)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит (легенды) - Спартак Москва (легенды) онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит (легенды) - Спартак Москва (легенды)

    Исход игры
    Зенит (легенды)
    37.5% (21)
    Ничья
    23.2% (13)
    Спартак Москва (легенды)
    39.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    96.08% (49)
    Меньше
    3.92% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    96.08% (49)
    Нет
    3.92% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит (легенды)
    12.5% (7)
    1:3 Спартак Москва (легенды)
    8.9% (5)
    4:4 Ничья
    7.1% (4)
    3:3 Ничья
    7.1% (4)
    1:2 Спартак Москва (легенды)
    7.1% (4)
    2:3 Спартак Москва (легенды)
    7.1% (4)
    3:2 Зенит (легенды)
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
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