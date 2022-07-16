Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
Перерыв
Ход матча
17'
1:0
41'
Владение мячом
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
77
Белу
Клаудиу
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|1
|1
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|1
|0
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0
ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рапид Бухарест
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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