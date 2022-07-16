Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Мойсе Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мойсе Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

32' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

31' Белу Клаудиу получил травму и заменен. Florin Stefan выходит на поле.

31' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Петрила Клаудиу из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Какой промах! Матиас Иури имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Отличные скиллы показывает Браун Кристофер , обводя своих соперников

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

21' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Матиас Иури первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

17' Головой пробил Дуганджич Марко , но голкипер отбил его в поле!

17' Horatiu Moldovan вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Петрила Клаудиу . Отличный был шанс, чтобы забить!

17' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

15' Бетанкор Хефте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Войтуш Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Войтуш Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Белу Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Бордеяну Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Stefan Panoiu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру