  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2022-2023

Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Перерыв
Рапид Бухарест
0'
1:0
17' Гол
Матиас Иури
41' Желтая карточка
Григоре Драгош

Ход матча

12'
 
Мойсе Ромарио
Войтуш Якуб
17'
Матиас Иури
1:0
31'
 
Штефан Флорин
Белу Клаудиу
38'
 
Ионицэ Александру II
Мойсе Ромарио
41'
 
Григоре Драгош

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
1.83
3.54
5.00
Все Коэффициенты
34
Бэлгрэдян
Кристиан
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
37
Бордеяну
Михай
17
Бетанкор
Хефте
9
Дуганджич
Марко
11
Петрила
Клаудиу
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
21
Григоре
Драгош
6
Якоб
Паул
13
Мораис
Жуниор
II
17
Stefan
Panoiu
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
9
Костаче
Ионуц
71
Войтуш
Якуб
8
Чобану
Андрей
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 1 1
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 0

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0
ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
6. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рапид Бухарест 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Рапид Бухарест
    1.83
    3.54
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЧФР Клуж
    Рапид Бухарест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     